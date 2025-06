L'Isola dei Famosi, i provvedimenti dopo la rissa tra Omar e Dino: sospensione e nuove sanzioni in arrivo

La lite tra Omar Fantini e Dino Giarrusso non è finita con l'allontanamento durante la prova. Lo Spirito dell'Isola ha annunciato altri provvedimenti: sono in arrivo nuove decisioni radicali?

L'ottava puntata dell'Isola dei Famosi ha lasciato strascichi pesanti, destinati a far discutere ancora a lungo. La violenta lite tra Omar Fantini e Dino Giarrusso, esplosa durante una sfida a Pelota Honduregna, ha avuto conseguenze immediate e altre potrebbero arrivare molto presto.

Dalle manate alle minacce: cosa è successo?

Tutto è accaduto mercoledì 18 giugno, quando i naufraghi dell'Ultima Spiaggia si sono uniti al gruppo principale. Nel corso della sfida, l'adrenalina è sfociata in un vero e proprio scontro fisico tra Fantini e Giarrusso: sono volate manate, capelli tirati e spintoni sott'acqua. Un episodio grave che ha subito spinto la conduttrice Veronica Gentili a sospendere entrambi dalla prova. Una decisione che, però, molti telespettatori hanno giudicato eccessivamente morbida.

Il primo provvedimento: Omar deposto da Leader

Ma lo Spirito dell'Isola, arbitro invisibile ma intransigente del gioco, non è rimasto a guardare. Nelle ultime ore ha convocato Omar, che mercoledì aveva festeggiato la sua ennesima vittoria nella prova Leader, per leggere un comunicato che lo ha destituito dal ruolo. La nuova Leader è Loredana Cannata, arrivata seconda nella competizione.

Lo scontro tra Omar e Dino

"In seguito all'accaduto tra Dino e Omar durante la Pelota Honduregna, lo Spirito dell'Isola, in attesa di altri provvedimenti, ha deciso di sospendere Omar dalla carica di Leader", si legge nel messaggio. Un gesto che, seppur simbolico, ha scosso il comico bolognese. Nel confessionale ha ammesso il proprio errore, come aveva già fatto in diretta.

"Mi sono lasciato trascinare dal fattore campo. Mi sono scusato immediatamente. Mio figlio gioca a calcio e ho sempre cercato di insegnargli a mantenere la calma. In questo caso, ho predicato bene e razzolato male. Eddy, scusami per primo", ha dichiarato visibilmente turbato.

In arrivo nuove punizioni e una possibile denuncia

Come si legge nel comunicato, ulteriori provvedimenti contro entrambi i protagonisti della rissa verranno annunciati nella puntata di mercoledì 25 giugno. Si ipotizza una nomination d'ufficio, o persino di un televoto flash, ma è improbabile che si arrivi alla squalifica definitiva.

Nel frattempo, la vicenda ha travalicato i confini del reality. In un'intervista a Fanpage, Sara Garreffa, avvocata e moglie di Dino Giarrusso, ha rivelato di valutare un'azione legale contro Fantini. Il motivo? Alcune gravi affermazioni fatte in diretta dal comico.

Omar Fantini, tentando di giustificare il suo comportamento, aveva infatti detto: "Lui ha preso per la gola Cristina Plevani e l'ha spinta sott'acqua. Un uomo che prende una donna per il collo e se la tira dentro? Io ho sbagliato a dire 'ti ammazzo', e me ne vergogno, ma è meglio quello che ho detto io di ciò che ha fatto lui." Un'accusa pesante che ha spinto Sara Garreffa a intervenire : "Ci sono gli estremi per una denuncia. Valuteremo insieme a Dino una volta fuori", ha dichiarato.

