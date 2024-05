L'Isola dei Famosi cambia rotta: Mediaset rimescola le carte per salvare il reality show

Grandi manovre in casa Mediaset per salvare il salvabile: L'Isola dei Famosi cambia giorno e per la prima volta andrà in onda di domenica, sempre in prima serata. La decisione, anticipata da Davide Maggio, rappresenta un tentativo estremo dell'azienda di Cologno Monzese di mantenere il programma condotto da Vladimir Luxuria al di sopra della soglia dei 2 milioni di spettatori.

Cambio di programmazione per L'Isola dei Famosi

Il reality show, giunto alla sua diciottesima edizione, ha mostrato segni di stanchezza negli ultimi anni. Nonostante i cambiamenti apportati quest'anno da Mediaset, tra cui l'affidamento della conduzione a Vladimir Luxuria, l'inserimento di nuovi opinionisti come Sonia Bruganelli e Dario Maltese, e la nuova inviata in Honduras, Elenoire Casalegno, i risultati non sono stati all'altezza delle aspettative.

Nell'ultima puntata, il programma ha interessato 2.040.000 spettatori, con un calo di 200.000 rispetto alla settimana precedente e avvicinandosi pericolosamente alla soglia dei due milioni, un campanello d'allarme per la rete e per gli sponsor che hanno investito nel progetto.

Samuel Peron è uno dei leader della settimana

Questa situazione ha spinto Mediaset a riorganizzare i palinsesti. Da domenica 19 maggio, il survival show verrà trasmesso la domenica sera in prima serata, lasciando libero lo slot del lunedì. L'Isola dei Famosi manterrà la sua cadenza settimanale, mentre il giovedì sarà occupato da Viola come il mare e il venerdì da Terra Amara e Endless Love.

L'Isola dei famosi affonda negli ascolti. Resisterà fino a giugno?

La crisi del programma potrebbe spingere Mediaset a non rinnovare il contratto con Banijay Italia, la casa produttrice del reality. Banijay sembra già essere alla ricerca di nuovi acquirenti, con l'idea di portare il survival game su Nove con il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi.

Nell'ultima puntata naufraghi sono stati divisi in due squadre, una capeggiata da Samuel Peron l'altra da Greta Zuccarello. Quest'ultima ha ottenuto l'immunità per il suo team, mentre nella squadra di Peron ci sono tre concorrenti in nomination: lo stesso ballerino, Rosanna Lodi e Artur Denise.