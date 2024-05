Ilary Blasi pronta a un ritorno all'Isola dei Famosi? Svelato il retroscena: fuori Luxuria

Stando a quanto si apprende da alcuni retroscena portati alla luce da TVBlog, la società proprietaria del format dell'Isola dei Famosi pare non fosse d'accordo ad affidare il timone del survival show proprio a Vladimir Luxuria, dopo la conduzione della sua predecessora Ilary Blasi. Perplessità, quelle della società Banijay, confermate dai risultati dell'auditel della trasmissione, al punto da richiedere un'interlocuzione con Mediaset circa il futuro del programma.

I retroscena su un possibile ritorno di Ilary Blasi all'Isola dei Famosi

C'è da dire che non è un periodo facile per l'Isola, considerando gli ascolti di questa edizione che sono sotto di ben due punti rispetto a quelli di apertura dell'edizione precedente, condotta da Ilary Blasi. Che i cambiamenti al cast non abbiano funzionato? A questo punto, sarebbe lecito pensare a un papabile ritorno di Ilary Blasi. Purché dimostri di riuscire a far funzionare il programma Battiti live su Canale 5.

Alfonso Signorini su Francesco Totti e Ilary Blasi "questa storia evolverà anche in tribunale"

Solo a quel punto Mediaset potrebbe pensare a un suo ritorno alla conduzione dell'Isola dei Famosi. Tra l'altro, a causa di una serie di richieste provenienti da altri broadcaster, si sta valutando l'idea di soddisfare le sirene di altre reti.

Ilary Blasi in un frame del suo documentario "Unica"

In particolare, delle reti che vorrebbero l'Isola dei famosi per i prossimi anni. Non a caso già sarebbero in corso delle trattative fra Banijay e altre realtà televisive per la migrazione dell'Isola verso altri canali, purché ci sia la conduzione di Ilary Blasi.

A questo punto sorgono spontanei alcuni dubbi: Mediaset deciderà di ripercorrere i suoi passi, permettendo a Banijay questo cambio di rotta per l'Isola dei famosi (il prossimo anno) con il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione? Oppure lascerà che il format migri verso altri lidi? Una cosa è sicura: dopo gli ultimi flop che hanno coinvolto l'Isola dei Famosi, a Mediaset toccherà prenderne atto il prima possibile.