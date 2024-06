Isola dei Famosi, Alvina Verecondi Scortecci al Grande Fratello? Ecco cosa ne pensa l'ex naufraga

L'Isola dei Famosi è terminata lo scorso 5 giugno con la vittoria di Aras Senol, l'attore turco noto in Italia per il ruolo di Cetin nella soap turca Terra Amara. La prima concorrente Nip nella classifica finale è stata Alvina Verecondi Scortecci, la contessa è stata anche l'unica donna a raggiungere la finale.

Nelle ultime ore, l'ex naufraga ha risposto a un box di domande con i suoi follower, aumentati di numero dopo la sua partecipazione al survival game condotto quest'anno, per la prima volta, da Vladimir Luxuria. Alcuni dei suoi fan vorrebbero vederla cimentarsi in un altro reality, in particolare al Grande Fratello.

Alvina Verecondi Scortecci tagga Alfonso Signorini per il GF

Dopo l'autocandidatura dell'ex tronista di Uomini e Donne Brando Ephrikian, anche la contessa non ha negato che le piacerebbe partecipare al reality show, scrivendo "Mai dire mai" e taggando Alfonso Signorini, senza nascondere che la sua ambizione maggiore è quella di condurre un programma. Nei giorni scorsi, invece, Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni, ha rifiutato la proposta degli autori.

Tornando alla sua esperienza all'Isola dei Famosi, la contessa ha rivelato di essere rimasta in buoni rapporti con tutti e che a breve è prevista una reunion di alcuni ex naufraghi, ma non ha specificato chi parteciperà. "Per me è stata un'esperienza meravigliosa, unica, indescrivibile. Mi sarebbe piaciuto vincere, ma già essere arrivata in finale mi ha reso molto felice. Lì mi sentivo benissimo, mai avuto un crollo fisico o mentale."

Alvina Verecondi Scortecci durante L'Isola dei Famosi

Alvina Verecondi Scortecci ha spiegato che di quei giorni le mancano soprattutto le albe, i tramonti, le risate con i suoi compagni e che la cosa più fastidiosa era la pioggia. "Lavarmi nell'acqua salata non mi dispiaceva. Ritornare alla vita normale è stato facilissimo, mi sono subito riadattata." La contessa, che ha rimesso qualche chilo, ha un solo ricordo spiacevole di quei giorni: "Sembrava che non facessi tantissime cose, ma in realtà collaboravo come gli altri, chi più, chi meno."