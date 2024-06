Grande Fratello: Brando Ephrikian di Uomini e donne in attesa della chiamata di Alfonso Signorini

Dopo aver emozionato gli spettatori di Uomini e Donne con la sua scelta, Brando Ephrikian è pronto a entrare nella Casa più spiata d'Italia. L'ex tronista, che ha lasciato il programma con Raffaella Scuotto, ha lanciato un messaggio ad Alfonso Signorini per la prossima stagione del Grande Fratello, durante la sua intervista a Casa Lollo, il format creato da Lorenzo Pugnaloni.

In questi giorni stiamo conoscendo un Brando Ephrikian sempre più eclettico. Poche settimane fa, il giovane trevigiano ha fatto il suo esordio al cinema come protagonista del cortometraggio Inveniam Viam, uscito nelle sale lo scorso 14 giugno. Un progetto interamente in inglese, lingua che l'ex tronista parla perfettamente grazie ai molti anni vissuti a Miami.

Brando Ephrikian si prepara per il Grande Fratello

Dopo aver parlato di come si sta evolvendo la loro relazione e della possibilità di andare a convivere perché "con il passare delle settimane, più stiamo lontani e più stiamo peggio, più stiamo insieme e più stiamo meglio", i due hanno aperto a possibili nuovi progetti televisivi.

Brando e Raffaella a Verissimo

Esclusa la possibilità di partecipare a Temptation Island, mancando il presupposto principale del programma, ovvero la discordia nella coppia, Brando ha aperto al reality show condotto da Alfonso Signorini. "Mi farebbe piacere, ritengo che sia una bella opportunità. Non è facile, certo, entrano in gioco tante emozioni e io faccio fatica ad aprirmi, a far vedere chi sono veramente. Tante volte c'è un po' un mistero, una maschera", ha spiegato l'ex tronista.

"_Anche Raffaella mi dice che quando viviamo dei momenti insieme non sono la stessa persona che sono con gli amici. Quando riesco ad entrare in sintonia con una persona di cui mi posso fidare io mi apro e cambio tanto, divento meno freddo. Anche un Grande Fratello tira fuori tante accettature.

Prima di salutare, Raffaella ha parlato anche di Daniele Paudice e Gaia Gigli, l'ultima coppia nata nel Trono Classico del programma: "Mi piacciono tantissimo. La complicità tra loro è cresciuta molto e poi a me piace quando un uomo migliora per una donna. Lui, rispetto all'inizio del Trono, era freddo, aveva quella leggera arroganza tipica del napoletano, poi pian piano ha abbassato la corazza per avvicinarsi a lei. Si è addolcito grazie a lei, non è scontato che un uomo riesca a lasciarsi andare così tanto, quindi mi ha fatto un certo effetto".