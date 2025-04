L'Isola dei famosi 2025: attrice molto amata da Sorrentino e Özpetek ed ex ballerino di Amici nel cast

L'attesa per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi si fa sempre più trepidante, e con essa continuano ad arrivare indiscrezioni sempre più interessanti sul cast che sbarcherà in Honduras per la 19ª edizione del reality show di Canale 5 condotta per la prima volta da Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura nel ruolo di opinionista.

Loredana Cannata, la musa di Sorrentino e Özpetek sbarca in Honduras

Nelle ultime ore, il giornalista Gabriele Parpiglia ha confermato la presenza di tre nomi già circolati nei giorni scorsi, ma la cui partecipazione era stata inizialmente messa in dubbio: Camila Giorgi, Chiara Balistreri e Angelo Famao. I tre, quindi, sarebbero pronti a mettersi in gioco tra sfide estreme, dinamiche di gruppo e condizioni di sopravvivenza.

La vera sorpresa, però, riguarda Loredana Cannata, attrice siciliana di grande talento, apprezzata per le sue interpretazioni sia al cinema che in televisione. Nel corso della sua carriera, è stata diretta da due maestri del cinema italiano: Paolo Sorrentino, con cui ha lavorato in Youth - La giovinezza, e Ferzan Özpetek, che l'ha voluta in film come Napoli Velata, La dea fortuna e nel più recente Diamanti. Il suo nome porta sicuramente un tocco di prestigio e profondità artistica al cast di quest'anno.

Un caso di coscienza 5 - Loredana Cannata in una scena

Dalla scuola di Amici all'isola

Sempre oggi, Davide Maggio ha svelato un'altra new entry: si tratta di Nunzio Stancampiano, ballerino della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Oltre che per le sue doti artistiche, Nunzio è stato al centro del gossip per la sua relazione con Cosmary Fasanelli, nata proprio nel talent show quando lei era ancora legata ad Alex Wyse, anche lui allievo della stessa edizione.

Le indiscrezioni di oggi

Le anticipazioni non finiscono qui: poco prima, Lollo Magazine aveva lanciato il clamoroso rumor sul possibile arrivo in Honduras di Burak Özçivit, l'attore turco che il pubblico italiano ha imparato ad amare nel ruolo di Kemal Soydere nella popolarissima soap Endless Love.

Anche Deianira Marzano ha aggiunto un altro tassello allo scenario: secondo l'esperta di gossip, tra i naufraghi ci sarà anche Teresanna Pugliese, ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne, diventata nel tempo uno dei volti più noti del dating show di Maria De Filippi.

Infine, tra i nomi dati per certi, figura anche quello di Patrizia Rossetti, storica conduttrice di Rete 4, già concorrente de La Fattoria e del Grande Fratello Vip, nonché vincitrice di Pechino Express nel 2018 in coppia con Maria Teresa Ruta.