Grande Fratello contatta Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni: ecco la sua risposta

Sembra che il programma di Alfonso Signorini voglia pescare in casa dei Ferragnez contattando l'ex fidanzato della sorella dell'imprenditrice digitale.

Qualche settimana fa, Alfonso Signorini ha ufficializzato l'apertura dei casting del Grande Fratello. La prossima edizione del reality show dovrebbe seguire il format della precedente, con una combinazione di concorrenti Vip e non Vip conviventi nella Casa più spiata d'Italia. Secondo le ultime indiscrezioni, anche Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni, sarebbe stato contattato.

Luca Vezil rifiuta l'invito al Grande Fratello: Non varcherà la porta rossa

Il rumor è stato diffuso da Amedeo Venza attraverso il suo profilo Instagram. Secondo l'esperto di gossip, la produzione avrebbe avvicinato direttamente il modello genovese, 32 anni, per chiedergli se fosse disponibile a partecipare alla prossima edizione del programma, in partenza il a settembre, la data della prima puntata non è stata ancora ufficializzata.

Tuttavia, Luca Vezil avrebbe declinato l'offerta e al momento non sembra intenzionato a varcare la porta rossa dei nuovi studi del reality show, ora situati nei Lumina Studios nel Parco di Veio a Roma Nord. Luca è stato legato a Valentina per circa nove anni, ma la loro relazione è terminata nell'ottobre del 2022. Attualmente è fidanzato con la modella trentina Virginia Stablum, mentre Valentina è impegnata con Matteo Napoletano, un modello più giovane di lei di nove anni.

Chiara Ferragni: Chi è Andrea Bisciotti, il presunto fidanzato dell'imprenditrice digitale

Nonostante il rifiuto di Luca Vezil, i casting proseguono e numerosi personaggi del mondo dello spettacolo stanno cercando di ottenere un posto nella Casa più spiata d'Italia. Recentemente, Brando Ephrikian, ex tronista di Uomini e Donne, ha manifestato il desiderio di partecipare al reality show di Canale 5.

Durante un'intervista a Casa Lollo di Lorenzo Pugnaloni, parlando della possibilità di entrare nel Grande Fratello, ha dichiarato: "Mi piacerebbe molto, penso sia un'opportunità interessante. Non è facile, certo, ci sono molte emozioni in gioco e io faccio fatica ad aprirmi completamente, a mostrare chi sono davvero. Molte volte c'è un po' di mistero, una sorta di maschera".