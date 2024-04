Isola dei Famosi 2024, la seconda puntata in differita: ecco perchè e l'orario di chiusura del televoto

Giovedì il reality show condotto da Vladimir Luxuria non sarà trasmesso in diretta: ecco il motivo

L'Isola dei Famosi, come il Grande Fratello, sarà trasmessa due volte alla settimana durante questo periodo iniziale: il lunedì e il giovedì. Tuttavia, il secondo appuntamento non potrà andare in onda in diretta e sarà registrato qualche ora prima, causando la chiusura anticipata del primo televoto.

L'isola dei Famosi in differita: il motivo e come influisce sul primo televoto

Non è la prima volta che il survival game italiano viene diffuso in differita, già in passato infatti non era stato possibile mandare in onda il reality show in diretta. La colpa, si fa per dire, è tutta degli spagnoli, che in questi giorni trasmettono Supervivientes, la versione iberica del format ispirato a Celebrity Survivor.

Il programma è prodotto da Mediaset España e, per ragioni di ottimizzazione dei costi, condivide alcuni luoghi comuni con la versione italiana, uno di questi è la Palapa, il cuore pulsante dell'Isola. Ciò rende impossibile la trasmissione contemporanea dei due reality show. In passato, anche concorrenti italiani come Valeria Marini e Gianmarco Onestini, hanno partecipato alla versione spagnola del programma.

Mattia Brandi è una dei concorrenti de l'Isola dei famosi

Per questo motivo, Vladimir Luxuria e l'intero cast sono costretti ad anticipare la registrazione di alcune ore. La puntata dovrebbe essere trasmessa in differita senza tagli, per simulare la diretta. Ieri sera, quattro concorrenti sono finiti in nomination: Artur Dainese, Luce Caponegro, Joe Bastianich e Samuel Peron. Il televoto per decidere l'eventuale primo eliminato si chiuderà anticipatamente alle ore 15:00. La puntata, invece, andrà in onda regolarmente in prima serata su Canale 5.

Isola dei famosi 2024: primo ritiro, Tonia Romano ha abbandonato il reality

La prossima settimana, il programma seguirà le stesse modalità, con due puntate: lunedì 15 aprile e giovedì 18 aprile. Anche quest'anno è prevista la messa in onda del daytime, un riassunto di quanto accaduto quotidianamente in Honduras, programmato dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 11:55 e alle 13:40.