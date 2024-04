Isola dei Famosi 2024: chi sono i quattro concorrenti non Vip e le prime nomination

Lunedì 8 aprile ha preso il via L'Isola dei Famosi 2024, la cui conduzione è stata affidata per la prima volta a Vladimir Luxuria. Come nel Grande Fratello, anche nel survival game sono stati accostati concorrenti Vip a persone non famose nel mondo dello spettacolo, sebbene alcuni di loro siano noti nel variegato panorama dei social media.

L'Isola dei Famosi 2024: dal saluto a Ilary Blasy ai Non Vip e i primi nominati, ecco cosa è successo nella prima puntata

La trasmissione si è aperta con un'emozionatissima Vladimir Luxuria che ha voluto salutare l'ex conduttrice del programma: "Ora ti godrai l'Isola dal divano di casa", ha detto, ricordando Ilary Blasi. "Ieri ci siamo sentiti e so che stai seguendo, grazie delle belle parole che mi hai dedicato", ha rivelato l'ex opinionista dell'Isola.

Il reality show ha riservato una sorpresa: alcuni concorrenti sono "naufragati" già da alcuni giorni. Si tratta di persone non famose che parteciperanno al programma accanto ai Vip, replicando l'esperimento dell'ultima edizione del Grande Fratello. "Ho girato tutta l'Italia per i casting - ha rivelato Vladimr - Tra di loro c'è un poeta, un pescivendolo e una contessa".

È proprio la nobildonna la prima ad essere presentata: si chiama Alvina Verecondi Scortecci e si definisce la sindaca di Cortina. "Mi chiamano così perché ci vado sempre", ha affermato, ricordando uno dei personaggi dei film dei fratelli Vanzina.

Isola dei Famosi 2024: i concorrenti e il cast completo della nuova edizione

Il secondo concorrente non famoso è Peppe Di Napoli, pescivendolo del capoluogo campano e volto noto di TikTok. "Faccio tutto per i miei due figli, Aurora e Alessandro. Sono un guerriero e riposo solo due ore al giorno, perché chi dorme non piglia pesci".

I quattro concorrenti non Vip dell'isola dei Famosi 2024

Il terzo non famoso è un poeta di nome Pietro Fanelli. Ha 23 anni ed è un modello nato a Torino ma residente a Milano. Si definisce "un'opera d'arte ambulante".

La quarta non Vip è una ragazza del Senegal, modella. "Mi chiamo Khady Gueye e sono arrivata in Italia all'età di sei anni", ha raccontato nella clip di presentazione, precisando di essere "impulsiva e vendicativa".

Questi concorrenti sono 'naufragati' a Playa Espinada nei giorni precedenti, durante i quali hanno completato alcune missioni, per questo sono stati premiati con l'immunità per la prima puntata. Inoltre, hanno avuto il privilegio di nominare uno dei concorrenti famosi, e la loro scelta è caduta sul ballerino Samuel Peron.

Accanto al professionista di Ballando con le stelle, che quest'anno è arrivato al secondo posto nel talent show esibendosi con Simona Ventura, anche lei ex conduttrice dell'Isola, sono stati nominati tre concorrenti Vip: Artur Dainese, Luce Caponegro e Joe Bastianich, votato dalla leader Greta Zuccarello, ballerina che abbiamo conosciuto a Ciao Darwin.

