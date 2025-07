Ascolti 2 luglio, L’Isola dei Famosi vince la serata ma fatica a convincere il pubblico: i dati della serata

Mercoledì 2 luglio 2025 il prime time è stato dominato dalla finale de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare Cristina Plevani. Nonostante la vittoria e la leadership negli ascolti, si tratta della finale meno vista nella storia del programma. Questo risultato conferma la crisi ormai profonda dei reality show, un fenomeno già evidenziato dai recenti flop di programmi come Grande Fratello e The Couple, che non sono riusciti a riconquistare il pubblico come un tempo.

Chi l'ha Visto? conferma la sua solidità nel palinsesto Rai

La finale dell'Isola dei Famosi su Canale 5 ha raccolto 1.815.000 spettatori, pari al 18.4% di share, un risultato che pur garantendo la vittoria in serata, testimonia un calo significativo rispetto alle passate edizioni e alla popolarità che il reality aveva in anni precedenti.

Su Rai 1, il film,in replica, L'amore a domicilio ha interessato 1.363.000 spettatori con uno share del 9.5%, segnando una performance più contenuta rispetto alla concorrenza. Buono come sempre il riscontro per Chi l'ha Visto? su Rai3, che con 1.449.000 spettatori e l'11.6% di share. Il programma di Federica Sciarelli si conferma una delle proposte più solide del mercoledì sera.

Cristina Plevani vince L'Isola dei Famosi

I risultati delle altre reti generaliste

Italia 1 ha proposto Cash Out - I maghi del futuro con John Travolta, seguito da 1.102.000 spettatori (7.7%), mentre Rai 2 ha programmato in prima serata Delitti in Paradiso, visto da 924.000 spettatori (6.2%). Subito dopo ha trasmesso la replica del primo episodio dello spin-off Ritorno in Paradiso che ha interessato 711.000 spettatori (6.2%).

Su Rete4, Zona Bianca ha totalizzato 547.000 spettatori (4.9%), La7 con il cult Febbre da cavallo ha intrattenuto 657.000 spettatori (4.5%), mentre Tv8 con il film L'ultimo dei mohicani ha ottenuto 310.000 spettatori (2.3%). Infine, sul Nove la finale del talent Like a Star, ha radunato 417.000 spettatori, pari al 3.9% di share.