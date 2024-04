Isola dei famosi 2024, anticipazioni puntata 18 aprile: due nuovi naufraghi e il caso Francesco Benigno

Stasera, 18 aprile 2024, su Canale 5, sarà trasmessa una nuova puntata de L'Isola dei Famosi 2024. Il reality giunge al quarto episodio di questa edizione. Durante la serata ci sarà un focus sul caso di Francesco Benigno, l'attore espulso dal programma che ha contestato la decisione della produzione. Inoltre arriveranno due nuovi concorrenti, conosceremo l'esito del televoto e le nuove nomination.

Anteprima del quarto appuntamento con il reality show

Torna il programma condotto da Vladimir Luxuria che anche questa sera sarà trasmesso in differita, come è avvenuto la scorsa settimana, per evitare la sovrapposizione con la versione iberica del reality. Al suo fianco ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Come inviata, direttamente da Cayo Cochinos, vedremo Elenoire Casalegno. I due opinionisti hanno smentito che tra loro ci sia una mancanza di sintonia.

Questa sera due nuovi concorrenti sbarcheranno sulle spiagge di Cayo Cochinos e si aggiungeranno al gruppo di naufraghi, ma prima che questo diventi ufficiale dovranno affrontare una missione segreta. Stasera scopriremo se riusciranno a superarla.

Samuel e Artur

Nel corso della puntata spazio alla cerimonia della Salvacion. Dopo l'espulsione di Benigno il televoto è stato chiuso e riaperto. Chi si salverà tra Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, e Peppe Di Napoli? I due naufraghi meno votati si sfideranno in un duello che determinerà chi rimarrà in nomination anche per la prossima puntata.

Si parlerà ampiamente del caso Francesco Benigno, stasera il programma dovrebbe presentare i filmati richiesti dall'attore palermitano, quelli che mostrano i momenti in cui l'ex naufrago avrebbe avuto quei "comportamenti non consoni e vietati" di cui lo accusa la produzione, confermati anche nell'ultimo comunicato di Banijay Italia.