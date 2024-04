Isola dei Famosi 2024: Banijay Italia su Francesco Benigno 'Escluso per comportamenti non consoni e vietati'

L'Isola dei Famosi 2024, si è trovata al centro dell'attenzione mediatica dopo l'espulsione dell'attore Francesco Benigno. Le polemiche e le accuse sono esplose sui social media, portando Banijay Italia, la casa di produzione dietro il reality show, a intervenire con un comunicato stampa per chiarire la situazione. In questa narrazione intricata, emerge una disputa tra l'attore e la produzione, con Benigno che contesta energicamente le ragioni della sua rimozione e accusa un membro dello staff di orchestrare la sua uscita dal programma.

Le controversie dietro l'espulsione: Le parole della produzione

Dopo i messaggi social di Francesco Benigno, in cui l'attore palermitano ha respinto la sua espulsione dall'Isola dei Famosi, Banijay Italia, che produce il reality show, ha emesso un comunicato stampa per chiarire la sua posizione. Nella nota si conferma che i comportamenti di Benigno sono la causa della sua espulsione.

Dopo le accuse che sono arrivate sul reality da parte dell'ormai ex naufrago, arriva dopo ventiquattro ore di silenzio la presa di posizione della produzione del survival game. Nella giornata di ieri, Francesco Benigno è stato rimosso dal programma, anche se all'inizio si è usata la parola 'Ritirato'.

Oggi Banijay Italia conferma quanto scritto da Mediaset nella giornata di ieri, l'attore siciliano è stato espulso. "Una decisione presa in base a comportamenti non consoni e vietati dal regolamento del programma, regole che l'interessato aveva precedentemente accettato e sottoscritto", si legge nel comunicato che aggiunge che le dichiarazioni di Benigno tramite i suoi canali social "sono considerate offensive, lesive e prive di fondamento".

La produzione ribadisce "il proprio sostegno alla professionalità di tutto lo staff" che include "autori, operatori e personale medico".

Cosa aveva detto Francesco Benigno

Nella giornata di ieri, dopo che si erano diffuse le voci che Francesco Benigno era ormai un ex concorrente dell'Isola, l'attore, con un video su Facebook, aveva affermato: "Io non mi sono ritirato. Sono stato prelevato ieri dall'Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti perché c'era rimasto male che lo avevo nominato. Sono stato prelevato con la scusa che dovevano parlarmi. Sono stato portato nel resort e mi hanno comunicato che dovevo lasciare l'Isola", aggiungendo che la produzione gli aveva offerto dei soldi per fingere di essersi ritirato.

In un'intervista a Fanpage, l'attore ha accusato un autore del programma: "Quando era venuto a Palermo, mi aveva fatto alcune domande per l'Isola, a cui io non avevo risposto perché mi sembravano prive di senso per un reality", ha detto riferendosi al membro dello staff che ci sarebbe dietro la sua espulsione.

"Mi aveva organizzato anche una seduta con uno psichiatra perché voleva farmi passare per pazzo. L'amministratore delegato di Banijay mi ha confessato che da parte sua c'era stato un tentativo di farmi fuori". E ha aggiunto: "Sono sicuro che ci sia lui dietro tutto questo. Ha approfittato di questa situazione per farmi uscire, senza che ci fosse un valido motivo", ha concluso Francesco Benigno.