Isola dei Famosi: Francesco Benigno: “Mi hanno prelevato e minacciato, non mi sono ritirato” (VIDEO)

L'addio di Francesco Benigno all'Isola dei famosi si tinge di giallo, nel daytime di oggi 17 aprile si era parlato di avventura finita dell'attore palermitano, mentre sui canali social del programma sotto la foto dell'ex naufrago era apparsa la scritta 'ritirato'. Ora un video di Benigno parla di espulsione, come ha confermato anche un comunicato stampa di Mediaset.

Francesco Benigno all'Isola

La prima espulsione dal reality show: la replica del naufrago

Poco fa era circolata la voce del ritiro di Francesco Benigno dall'Isola dei Famosi, ora invece, apprendiamo che l'attore è stato espulso dalla produzione per "comportamenti non consoni e vietati dal regolamento" , come si legge nel comunicato stampa di Mediaset. Poco prima invece, l'inviata sull'Isola Elenoire Casalegno aveva parlato di "esperienza conclusa e televoto annullato".

Sulla questione è intervenuto direttamente l'attore siciliano che in video pubblicato su Facebook ha parlato di poteri forti di Mediaset che lo vogliono lontano dall'Isola. "Buongiorno a tutti, mi giunge adesso dall'Italia la notizia che Canale 5 ha annunciato che io mi sono ritirato da L'Isola dei Famosi. Questo è falso. Io non mi sono ritirato", ha precisato Francesco Benigno.

"Sono stato prelevato ieri dall'Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti perché c'era rimasto male che lo avevo nominato. Sono stato prelevato con una scusa che dovevano parlarmi - ha continuato - sono stato portato nel resort e mi hanno comunicato che io dovevo lasciare il reality perché c'era qualcosa a loro dire che io avevo fatto, ma ovviamente non ho fatto. I poteri forti di Mediaset e Banijay hanno deciso che io devo essere eliminato, ma ovviamente non sappiamo la motivazione".

"La produzione mi ha fatto delle proposte, sia a me, sia a mia moglie, sia al mio agente, di denaro e di non chiedere penali. Questo è strano perché se io avessi fatto qualcosa contro gli accordi contrattuali tu non ci fai una proposta di dare dei soldi. Mi avevano chiesto di fare un video dove dicevo che mi volevo ritirare perché mi mancava mia moglie.Sono agguerrito, sono carico, volevo vincere quest'Isola", si sente nel video dell'attore.

E ancora: "Loro sostengono che ci sono immagini forti. Io gliel'ho detto di mandarle in onda, ma ovviamente non ci sono queste immagini, sono delle scuse. Le cose che fanno squalificare sono: bestemmie, ingiurie, frasi omofobe o liti con le mani. Tutto ciò che è verbale e che non sfocia in liti con mani non è squalificabile. Peppe ha inveito contro di me con un macete in mano, io non ho fatto nulla, mi sono limitato a parlare. Loro mi minacciano da ieri, vogliono che prenda un volo, altrimenti smettono di pagare l'albergo".

Al termine ha rivelato che il naufrago con cui ha litigato è Artur Dainese. "Non so cosa monteranno ma non hanno materiale. Vorrei che chiedessero a Daniele di testimoniare e che fosse il pubblico a decidere con un televoto dopo aver visto le immagini"