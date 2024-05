Isola dei Famosi 2024 anticipazioni puntata del 13 maggio: entrano tre nuovi naufraghi ed esito televoto

Questa sera, 13 maggio 2024, in prima serata, nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2024: Durante l'ottava puntata, trasmessa in prima serata su Canale 5, sbarcheranno in Honduras tre nuovi naufraghi. Un concorrente incontrerà la moglie per un chiarimento e il televoto finale stabilirà chi lascerà il programma.

Anteprima dell'ottavo appuntamento con il reality show

Torna l'appuntamento settimanale con il survival game, l'ultimo di lunedì. La nona puntata andrà in onda la domenica sera a partire dal 19 maggio. Vladimir Luxuria anche questa sera avrà al suo fianco i due opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese. In Honduras, per curare i collegamenti con la Playa, ci sarà l'inviata Elenoire Casalegno.

Rosanna Lodi è a rischio eliminazione

Tre nuovi partecipanti stanno per fare il loro ingresso sull'Isola: l'attore e comico napoletano Dario Cassini, Linda Morselli, ex fidanzata storica di Valentino Rossi, e la modella/showgirl Karina Sapsai. Pronti a offrire supporto ai naufraghi in questa avventura, il loro arrivo promette anche di destabilizzare gli equilibri dei due gruppi, che recentemente sono stati penalizzati per alcune violazioni del regolamento.

Tania Bambaci, compagna di Samuel Peron, è giunta in Honduras con la speranza di rivederlo e chiarire dopo che Rosanna, nell'episodio precedente, ha accennato a una presunta attrazione tra il ballerino e Greta Zuccarello. La concorrente Nip riferendosi ai due naufraghi disse "Stanno sempre insieme su questo talamo matrimoniale, con le copertine".

Il gossip infastidì Samuel: "Non vorrei che venissero insinuate cose non vere, non ti devi permettere", disse a Rosanna Lodi, mentre Vladimir invitò a "Non sfasciare le famiglie"

Inoltre, uno dei naufraghi lascerà il gioco. Chi tra Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron sarà costretto a fare ritorno in Italia? In questo momento i sondaggi vedono in svantaggio Rosanna Lodi, ma tutto è ancora possibile.