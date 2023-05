Isola dei Famosi 2023, Marco Predolin sull'abbandono: "Non è stata una mia decisione"

Dopo una settimana trascorsa sull'Isola di Sant'Elena, Marco Predolin è stato costretto a lasciare l'Isola dei Famosi 2023 per motivi di salute. Il conduttore, una volta recuperato il suo cellulare, ha chiarito attraverso un post sui social, che la decisione di abbandonare il programma non è stata presa da lui.

Dopo aver perso il primo televoto del reality contro Helena Prestes, Marco Predolin è stato il primo concorrente ad abbandonare Playa Palapa, l'isola principale del reality. Come da tradizione, il conduttore è stato esiliato sull'Isola di Sant'Elena, nome dato quest'anno al posto in cui trovano rifugio gli eliminati del programma, prima di conoscere il loro destino definitivo.

Nathaly Caldonazzo ha abbandonato la Playa principale de L'Isola dei Famosi 2023 nella puntata di ieri, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. L'attrice è stata la naufraga meno votata tra coloro che erano finiti al televoto la settimana precedente. Quando la Caldonazzo è arrivata sull'Isola di Sant'Elena, ha scoperto che Marco Predolin non c'era più e solo allora Ilary Blasi ha spiegato che il conduttore aveva dovuto abbandonare il programma per motivi di salute. Oggi, Predolin ha spiegato personalmente i motivi del suo abbandono

Il conduttore televisivo ha ringraziato i suoi sostenitori per l'affetto e ha precisato che il suo abbandono non è stata una sua scelta, ma una decisione della produzione, a causa della sua non idoneità a sostenere la mancanza di cibo forzata, rilevata da esami del sangue.

"Volevo ringraziare tutti per l'affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto! - si legge nella caprion del post pubblicato su Instagram - Ci tengo a precisare che uscire NON È STATA UNA MIA DECISIONE ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata. Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti, ci vedremo lunedì in studio".

Nel corso della puntata c'e' stato anche un secondo abbandono, Claudia Motta ha lasciato il programma dopo essere scivolata sugli scogli. Anche in questo caso si è trattato di una decisione dei medici. Simone Rugiati, il suo compagno, ha scritto sui social: "Oggi le è stato detto dai medici che deve lasciare per precauzione. Ha rischiato davvero tanto per pescare dei pesci per il gruppo. Forse non era la 'piccolina', ma l'unica grande. Scusate ma certi commenti fanno venire voglia di dire le cose come stanno".