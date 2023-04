Isola dei Famosi 2023, Marco Predolin perde il televoto e abbandona Playa Palapa

Nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2023 l'esito del primo televoto ha condannato Marco Predolin, risultato il meno gradito al pubblico di casa. Il conduttore ha abbandonato l'isola principale, Playa Palapa, per dirigersi verso l'Isola di Sant'Elena, dove continuerà, per il momento, la sua avventura in solitario.

La settimana scorsa, Helena Prestes e Marco Predolin sono finiti al televoto. Nel corso dei giorni, il pubblico da casa ha votato per decidere chi salvare. In occasione della puntata andata in onda il 24 aprile, i due naufraghi hanno conosciuto il loro destino.

Quando Ilary Blasi ha chiuso il televoto, i concorrenti sono stati portati a bordo di un galeone. La conduttrice ha annunciato che Marco sarebbe stato il concorrente ad abbandonare Playa Palapa. Predolin ha ottenuto il 37% dei voti, mentre Helena è stata salvata dal pubblico con il 67% dei voti.

"Io non ho mai avuto la fortuna dalla mia parte, ho sempre ottenuto tutto nella vita grazie al mio duro lavoro, proprio come Paperino. Non sono come Gastone", ha commentato il naufrago che si è diretto a Playa Sant'Elena, l'isola dove finiscono gli eliminati provvisori del gioco. Marco dovrà vivere da solo questa settimana in attesa che si unisca a lui l'eliminato della prossima puntata. In studio, sua moglie, Laura Fini, gli ha consigliato di resistere.

Questa settimana sono stati nominati ben tre concorrenti. Tra i nominati del gruppo c'è la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini, e Nathaly Caldonazzo. Inoltre, il leader dell'Isola, che questa settimana sarà Andrea Lo Cicero, ha deciso di nominare Fiore Argento, affermando di volerla stimolare a fare di più. La sorella di Asia non ha reagito positivamente alla notizia.

Andrea ha trionfato nella prova leader superando Simone ed Helena.I tre concorrenti si sono posizionati su una pedana galleggiante, attraverso la quale hanno dovuto tuffarsi e nuotare in apnea fino all'altra estremità della piattaforma. Lì hanno preso un anello e lo hanno riportato al punto di partenza. Andrea è riuscito a completare la sfida per primo, come testimoniato dalla clip disponibile su Mediaset Infinity