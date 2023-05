Isola dei Famosi 2023: Nessuna eliminazione, due naufraghi abbandonano e tre sono in nomination

Nella puntata del 2 maggio dell'Isola dei Famosi 2023 due concorrenti hanno abbandonato, per motivi di salute, e tre sono in nomination.

Nella puntata del 2 maggio dell'Isola dei Famosi 2023 nessun concorrente è stato eliminato, tuttavia due naufraghi hanno lasciato il reality per motivi di salute, si tratta di Marco Predolin e Claudia Motta. Sono stati invece nominati Christopher, Cristina Scuccia e Andrea Lo Cicero.

Nei giorni scorsi, Claudia Motta è scivolata sugli scogli durante la sua permanenza sull'Isola dei Famosi. Inizialmente, le sue condizioni non sembravano preoccupanti, ma aveva comunque richiesto l'intervento dei medici per ricevere cure. Tuttavia, ieri Alvin, l'inviato del programma, ha dato una sorprendente notizia: i medici hanno deciso che Claudia non è in grado di continuare il suo percorso nel reality show.

"Voglio rassicurare tutti coloro che erano preoccupati, così come lo eravamo noi e gli altri naufraghi, Claudia sta meglio ed è serena - ha detto Alvin - Tuttavia, il parere dei medici è stato di non permetterle di rientrare nel gioco. Di conseguenza, ufficialmente, Claudia non è più una concorrente dell'Isola dei Famosi. Le inviamo un grande abbraccio e bacio da parte mia, di tutto lo staff e dei naufraghi".

Durante la puntata, verso la sua conclusione, Nathaly Caldonazzo è arrivata sull'isola di Sant'Elena, avendo ricevuto meno consensi al televoto. In quel momento, Ilary Blasi ha informato il pubblico che Marco Predolinha dovuto abbandonare l'Honduras a causa di alcuni problemi di salute.

Nathaly Caldonazzo, infatti, è sbarcata su quella che una volta si chiamava 'Ultima Spiaggia' perchè è stata la meno votata tra i concorrenti in nomination, ricevendo solo il 26% delle preferenze. Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, la coppia di fidanzati, hanno ottenuto il 27% dei voti, mentre Fiore Argento è stata scelta dal 47% del pubblico. Durante il momento del bacio di Giuda, Nathaly ha deciso di baciare Andrea Lo Cicero, dichiarando di non apprezzare il suo comportamento verso gli altri naufraghi e definendolo un po' spione.

Alla fine della puntata, sono tre i naufraghi finiti in nomination: due sono stati scelti dal gruppo, mentre il terzo è stato votato da Alessandro e Simone, quest'ultimo vincitore della prova leader come mostrato nella clip caricata su Mediaset Infinity. I naufraghi hanno nominato Andrea Lo Cicero e Christopher Leoni, mentre i due leader Alessandro e Simone hanno scelto Cristina Scuccia, nella speranza che possa integrarsi meglio con gli altri concorrenti durante la prossima settimana.