Isola dei Famosi 2023: Scontro tra Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci a causa di una violazione del regolamento

Il daytime de L'Isola dei Famosi 2023 ha mostrato uno scontro tra Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci. Secondo l'ex rugbista, il cantante dei Jalisse ha raccolto una quantità di conchiglie superiore a quella consentita dal regolamento del reality.

È avvenuto un nuovo scontro tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2023. Fabio Ricci, che in passato aveva avuto delle divergenze con Marco Mazzoli, questa volta ha discusso con Andrea Lo Cicero e Luca Vetrone a causa di una violazione del regolamento da parte del cantante. Ciò ha costretto lo Spirito dell'Isola a intervenire e a punire l'intero gruppo.

Dalla clip caricata anche su Mediaset Infinity, si può vedere che Fabio Ricci ha superato i limiti di sicurezza. Andrea Lo Cicero lo ha raccontato a Marco Mazzoli e Corinne Clery dicendo: "Siamo scesi laggiù, fino allo scoglio, e mi hanno seguito come dei cagnolini. Fabio ha raccolto almeno due chili di conchiglie. Allora gli ho chiesto: 'Scusa, Fabio, ma a che ti servono tutte queste conchiglie? Ne abbiamo già'. E lui mi ha risposto: 'Lo so, volevo fare un po' di pesca'".

Parlando alla telecamera, Andrea ha detto: "Oggi Fabio ha notato le conchiglie, quelle che di solito raccolgo io, e ne ha accumulate un'enorme quantità, superando il limite consentito. Di conseguenza, mi ritrovo sempre a subire le conseguenze degli errori altrui".

Isola dei Famosi 2023, Alessandro Cecchi Paone a luci rosse "Io e Simone abbiamo fatto l'amore nell'acqua"

Fabio Ricci, d'altro canto, ha replicato accusando il rugbista di aver superato a sua volta i limiti: "Abbiamo continuato ad avanzare, ma Andrea ha superato ancora di più i limiti. Ci siamo fermati in una zona e ho notato, mentre camminavo piano piano, un numero sempre maggiore di conchiglie. Non mi sono reso conto di aver oltrepassato il limite", si è difeso il cantante. "Quando siamo tornati alla base, pensavo che Andrea fosse entusiasta delle conchiglie che potevamo usare sia per la pesca che per mangiare, perché ne avevo raccolte parecchie, devo ammetterlo".

A causa dell'infrazione commessa da Fabio, Luca e Andrea, che hanno superato i limiti stabiliti, lo Spirito dell'Isola ha penalizzato Andrea. Lo Cicero ha perso il suo ruolo di leader, che è stato assegnato a Mazzoli, secondo classificato nella prova eseguita durante la sesta puntata del reality. Inoltre, i naufraghi hanno dovuto restituire la parte in eccesso della pesca e delle conchiglie raccolte nella zona proibita.