Isola dei Famosi 2023: Helena Prestes replica a Marco Mazzoli: 'Confermo, avevo dei problemi'

L'Isola dei Famosi 2023 è finita ma alcuni concorrenti continuano a punzecchiarsi. Marco Mazzoli, il vincitore del programma, ha descritto Helena Prestes come una persona problematica. In risposta, la modella brasiliana ha replicato nelle sue storie di Instagram, confermando le affermazioni dello speaker radiofonico e spiegando il suo stato emotivo durante i 64 giorni trascorsi in Honduras.

Dopo l'intervista di Marco Mazzoli al Corriere, Helena Prestes ha risposto dal suo profilo Instagram, evidenziando che molti fan l'hanno taggata per farle leggere le parole del conduttore de Lo Zoo di 105. "Posso confermare che lui mi ha incontrato per la prima volta all'Isola, dove ho affrontato alcuni problemi, ho fatto fatica a legarmi con qualcuno essendo un posto dove non c'è amore - ha replicato la modella - Fin dall'inizio sono stata nominata tantissimo, sei volte, e sono riuscita a rimanere nonostante le difficoltà. La mia mente non era al meglio, la fame era diventata il mio peggior nemico e questo non aiutava. Marco ne è consapevole, ma sono sicura che non mi conosce nella vita reale".

"Ora non è il momento di seminare zizzania, tranquillizzatevi, io gli voglio bene. Ha sempre avuto il mio supporto per andare in finale, i miei problemi erano molto seri. Spero che ci conosceremo meglio, quando mangiavamo in hotel e non c'erano difficoltà di sopravvivenza e di gioco mi riteneva molto simpatica, spero che gli rimanga quel pensiero di me", ha concluso Helena Prestes.

Marco Mazzoli aveva detto nel corso dell'intervista: "Riguardo ad Helena Prestes ho provato ad andarle incontro, ma alla fine avevano ragione di altri naufraghi è una persona davvero problematica".

Il vincitore del reality ha anche raccontato perché ha partecipato al programma: "Mi ci sono ritrovato per errore, l'ho fatto per il mio amico e collega di radio, Paolo Noise, che poi è dovuto rientrare in Italia per un problema di salute. E lui mi ha chiesto di restare. I primi 3 giorni volevo fuggire e le prime 5 settimane ho fatto di tutto per andarmene e farmi cacciare via. Poi alla fine ho ceduto. Non so cosa sia scattato, ma mi sono tolto la tuta da supereroe che indosso in radio, per avere l'immagine di cattivone, ed è vento fuori il vero Marco, orso, timido gentile. E alla fine è andata bene"

Marco Mazzoli ha vinto L'Isola dei famosi 2023 grazie anche ai voti degli ascoltatori del suo programma: "Gli ascoltatori del programma radiofonico mi hanno televotato perché non sono semplici ascoltatori, allo Zoo di Radio 105 siamo una famiglia. Siamo un gruppo di disadattati che ridono e si commuovono insieme".

