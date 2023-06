Isola dei Famosi 2023: Marco Mazzoli è il vincitore della 17esima edizione

Dopo 64 giorni, l'Isola dei Famosi 2023 ha finalmente trovato il suo vincitore: Marco Mazzoli ha sollevato il trofeo della 17esima edizione dopo aver superato Luca Vetrone nel televoto finale. Il personal trainer si è rivelato la sorpresa della serata, poiché è arrivato all'ultimo ballottaggio dopo aver sconfitto uno per uno tutti i finalisti del programma.

Alla fine, i bookmaker hanno dimostrato di avere ragione, poiché nelle ultime settimane non hanno mai cambiato idea: secondo i siti di scommesse, Marco Mazzoli era il vincitore designato di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Il pubblico ieri sera ha confermato questa previsione, concedendo la vittoria al conduttore de 'Lo Zoo di 105' con il 62% dei voti.

La grande sorpresa della serata è stata Luca Vetrone, l'underdog della finale. Il personal trainer originario di Benevento è riuscito a eliminare uno dopo l'altro, grazie a una serie di televoti lampo, Cristina Scuccia, Alessandra Drusian, Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero.

Dopo aver celebrato la sua vittoria, Marco Mazzoli ha voluto ringraziare Celeste, il capo degli autori che lo aveva convinto a rimanere nel programma. Lo speaker ha dedicato la sua vittoria a Chico Forti, il velista italiano condannato per omicidio negli Stati Uniti d'America, affermando: "Chico Forti era dentro di me quando non ce la facevo più, e io pensavo come fai che Chico è in carcere da 24 anni ingiustamente e non ha ancora una data d'uscita". Il conduttore ha salutato anche la moglie, il collega ed ex naufrago Paolo Noise, gli ascoltatori de Lo Zoo di 105 e il programma radiofonico: "La cosa che amo di più al mondo dopo mia moglie".

Isola dei Famosi 2023: la classifica finale

Marco Mazzoli

Luca Vetrone

Andrea Lo Cicero

Pamela Camassa

Alessandra Drusian

Cristina Scuccia

Nella clip pubblicata su Mediaset Infinity, Ilary Blasi annuncia il risultato del televoto finale e proclama Marco Mazzoli come vincitore dell'Isola dei Famosi 2023. Il montepremi è di 100mila euro, metà del quale, per regolamento, andrà in beneficenza.