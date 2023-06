Isola dei Famosi 2023: Cristina Scuccia rivela di chi è innamorata e come si sono conosciute

A poche ore dalla conclusione della 17esima edizione dell'Isola dei Famosi 2023, emergono le prime rivelazioni di Cristina Scuccia riguardo alla persona di cui si è innamorata. La concorrente, nel corso delle settimane trascorse sull'isola, ha costantemente protetto questa sfera della sua vita privata, evitando di rispondere alle domande che le sono state poste dallo studio.

Questa sera giunge al termine l'edizione dell'Isola dei Famosi, e le anticipazioni per l'ultima puntata promettono una serata ricca di emozioni. Mentre i fan si preparano a votare il proprio beniamino o beniamina, alcuni dei naufraghi si stanno lasciando andare a confessioni mai espresse in precedenza. Cristina, ad esempio, ha avuto una conversazione con Pamela Camassa riguardo alla persona che l'aspetta una volta che il reality sarà concluso.

L'ex suora, che ha ottenuto grande visibilità nel talent show The Voice of Italy, ha rivelato che con questa persona non è stato amore a prima vista, anzi esattamente il contrario. Il fatidico incontro è avvenuto sul posto di lavoro.

"Originariamente odiavo questa persona, per me sembrava impossibile che potessimo essere compatibili in qualsiasi modo - ha raccontato Cristina - Provavo una sorta di allergia ogni volta che questa persona era intorno. Ci siamo conosciute sul posto di lavoro, ma quando questa persona era presente, mi sentivo sconcertata. Dopo la fase di odio, un giorno abbiamo iniziato a parlare e da quel momento non abbiamo più smesso, ci siamo ritrovati. Quello che mi ha colpito di più è il suo lato introspettivo, perché all'esterno è estroverso, ma dentro è come un cucciolo che indossa una maschera. È il suo modo di sopravvivere in questo mondo. Mi ha completamente conquistata".

"Secondo me ci sono le basi per un grande amore - ha continuato Cristina - ci sono i presupposti, il ti amo è già scappato, nonostante siano pochissimi mesi. Sento questa persona tanto importante: se son rose fioriranno, se invece è una cantonata mi dispiacerebbe, ma l'amore è bello e va vissuto. L'amore è una cosa meravigliosa non va nascosto! Aver liberato questo amore è come se mi avesse tolto una corazza. Non stavo cercando l'amore, ma è arrivato e non potevo dire no".

Cristina Scuccia è una dei finalisti dell'Isola dei famosi, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. La naufraga si contenderà la vittoria finale con Pamela Camassa, Luca Vetroni, Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero e Alessandra Drusian.