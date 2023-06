Isola dei Famosi 2023, anticipazioni della finale del 19 giugno

Stasera su Canale 5 va in onda la finale de L'Isola dei Famosi 2023: ecco le anticipazioni della puntata che eleggerà il vincitore della 17esima edizione.

Stasera 19 giugno, in prima serata, su Canale 5 prende il via la finale de L'Isola dei Famosi 2023. Questa sera conosceremo il vincitore della 17esima edizione del programma, ecco tutte le anticipazioni. La conduttrice Ilary Blasi, ci aspetta insieme ai due opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, pronti a commentare le avventure dei concorrenti.

La puntata di stasera sarà ricca di numerose prove e televoti lampo per decretare il vincitore tra i sei naufraghi ancora in gara.: Pamela Camassa, Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero, Cristina Scuccia e Alessandra Drusian. I bookmaker considerano Marco Mazzoli il favorito, ma potrebbe essere Pamela a contrastarlo per la vittoria, essendo stata la prima concorrente ad aver raggiunto la finale.

Isola dei Famosi 2023, sei finalisti: ecco chi è stato eliminato in semifinale

Uno tra Cristina Scuccia e Luca Vetrone dovrà abbandonare subito la Palapa a un passo dal traguardo, sono loro, infatti, gli ultimi due nominati del reality, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. A deciderlo SARà il voto degli spettatori.

Nessuno dei finalisti si aspetta che un Naufrago possa rientrare in gara dall'Ultima Spiaggia. Lo scopriranno solo con l'arrivo di Alessandra Drusian., rimasta sull'Isola solitaria dopo aver sconfitto Nathaly Caldonazzo al televoto.

La serata si prospetta emozionante per i sei concorrenti ancora in gara. Infatti, i naufraghi avranno finalmente l'opportunità di riabbracciare i loro cari direttamente sulle spiagge dell'Honduras.

Purtroppo, le previsioni del tempo non sono affatto favorevoli, come ha annunciato Alvin sui social, non sono affatto favorevoli. Il maltempo incombe sulla finale de L'Isola dei Famosi 2023.