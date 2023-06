Isola dei Famosi 2023, finale a rischio, Alvin 'Incrociamo le dita per il tempo'

Il maltempo minaccia l'Isola dei Famosi, mettendo a rischio la trasmissione della finale prevista per stasera, 19 giugno su Canale 5, in prima serata. Alvin, inviato del programma, ha espresso preoccupazione per la diretta di questa sera attraverso un video pubblicato su Instagram.

Questa sera si concluderà L'Isola dei Famosi, durante la quale verrà decretato il vincitore che si aggiudicherà il montepremi di 100.000 euro, metà dei quali dovranno essere devoluti in beneficenza secondo il regolamento del programma. Tuttavia, un'incertezza aleggia sulla serata a causa delle previsioni meteorologiche avverse. In merito a ciò, Alvin ha scritto nella didascalia del video pubblicato sui social: "Speriamo che il tempo ci sia favorevole. Incrociamo le dita".

"Buongiorno ragazzi. La semifinale è ormai alle spalle, e manca davvero poco alla conclusione di tutto. Domani sarà la giornata della tanto attesa finale del programma, e oggi si stanno svolgendo le prove. Purtroppo, le previsioni meteo non sono affatto favorevoli. Già oggi si è iniziato ad annuvolare e il mare è agitato", ha detto l'inviato del programma menre faceva colazione.

"Le condizioni non sono ideali. Stiamo cercando di prepararci al meglio per questo imprevisto. Riusciremo ad avere una splendida finale con il sole che splende? Sembra improbabile - ha continuato Alvin - Non possiamo dare nulla per scontato, ma le previsioni sono decisamente catastrofiche. Dovremo aspettare e vedere come gestire la situazione, sarà sicuramente un'avventura anche domani. Dopo due mesi e mezzo qui sull'isola, pensavo di aver vissuto di tutto, anche momenti molto difficili, ma ecco che arriva questa complicazione. Fortunatamente, i ragazzi stanno bene finora e il tempo non è ancora completamente cambiato, ma la perturbazione è alle porte."

I sei finalisti del programma sono: Pamela Camassa, Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero, Cristina Scuccia e Alessandra Drusian. I bookmakers danno per favorito Marco Mazzoli

Nella clip caricata su su Mediaset Infinity, Nathaly Caldonazzo abbandona definitivamente l'Isola mentre Alessandra Drusian è la sesta finalista