Isola dei Famosi 2023, anticipazioni 29 maggio: la vendetta di Helena Prestes

Stasera su Canale 5 va in onda la settima puntata de L'Isola dei Famosi 2023: Helena Prestes potrà consumare la sua vendetta

Stasera 29 maggio, in prima serata, su Canale 5 prende il via la settima puntata de l'Isola dei Famosi 2023. La vendetta di Helena Prestes e le tentazioni di Marco Mazzoli sono al centro di questo episodio. Il pubblico, come sempre, sarà il padrone dei destini dei naufraghi attraverso il televoto. La conduttrice Ilary Blasi, ci aspetta insieme ai due opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, pronti a commentare le avventure dei concorrenti.

La settimana scorsa sono state sciolte le tribù e, dopo aver trascorso questi sette giorni tutti insieme, per i concorrenti è giunto il momento della resa dei conti: questa sera, infatti, i Naufraghi affronteranno nuove sfide, duelli e tanti confronti.

Isola dei Famosi 2023, Paolo Noise abbandona, Christopher Leoni eliminato, cinque al televoto

Helena Prestes avrà la possibilità di consumare la sua 'vendetta' nei confronti di Pamela Camassa, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia con una prova che la vedrà battersi contro le tre Naufraghe.

Marco Mazzoli, invece, sarà protagonista di una tentazione. Aiutato 'a distanza' dal compagno di avventura Paolo Noise, lo speaker riuscirà a conquistare un'agognata pizza?

Nel frattempo sull'isola continuano i litigi, nelle ultime ore ha tenuto banco l'acceso scontro tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Si parlerà, presumilbilmente, anche della rivelazione di Cristina Scuccia, che ha svelato di volere un figlio.

Isola dei Famosi 2023: Scontro tra Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci a causa di una violazione del regolamento

Questa sera chiude per sempre l'Isola di Sant'Elena, nella settima puntata conosceremo il destino dei suoi abitanti.

Infine, spazio anche al verdetto del televoto: uno tra Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo, Luca Vetrone, Pamela Camassa e Marco Mazzoli dovrà abbandonare Playa Fantasma.