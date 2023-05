Isola dei Famosi 2023, Paolo Noise abbandona, Christopher Leoni eliminato, cinque al televoto

La puntata dell'Isola dei Famosi 2023, andata in onda il 22 maggio, ha visto il ritiro di un concorrente: questa volta a lasciare il programma, per motivi di salute è stato Paolo Noise. Inoltre, Helena Prestes ha abbandonato Playa Tosta diretta verso l'Isola di Sant'Elena dove Christopher Leoni, perdendo il televoto flash, è tornato in Italia. Alla fine della serata cinque naufraghi sono finiti al televoto.

La sesta puntata del programma si è aperta con lo sbarco sull'isola di Nikita Pelizon e Aldo Montano, ma l'attenzione del pubblico di casa si è subito concentrata su Paolo Noise. Il conduttore radiofonico durante la giornata aveva accusato un malore ed era assente nel momento in cui la linea è passata dallo studio di Milano all'inviato Alvin.

Dopo essere tornato dall'infermeria, Paolo ha ringraziato chi lavora dietro le quinte, "in particolare una persona che mi ha permesso di alzarmi da una caduta". Tuttavia, questa stessa persona, che è un medico, ha preso la decisione di interrompere l'avventura di Paolo per il suo bene. Noise ha espresso il suo profondo dolore per questa decisione, poiché desiderava molto vincere, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Non è stato rivelato il motivo che ha spinto il medico a richiedere il ritiro del conduttore dello Zoo di 105.

Nel corso della puntata il pubblico ha scelto chi, tra i naufraghi in nomination, doveva abbandonare l'isola principale e finire in esilio. Tra i concorrenti finiti al televoto la scorsa settimana, la meno votata è stata Helena Prestes.

La modella ha dovuto raggiungere L'Isola di Sant Elena abitata, in quel momento da Christopher Leoni e Gian Maria. Il modello brasiliano, sconfitto al televoto flash, ha dovuto lasciare l'isola minore è tornare in Italia.

Dopo che Cristina Scuccia ha rivelato di essere legata ad una persona conosciuta a Madrid, è arrivato il momento delle nomination finali.

Le nomination de gruppo sono state.

Alessandra ha scelto Marco Mazzoli

Andrea come Leader ha nominato Corinne

Corinne ha votato Marco

Cristina ha votato anche lui Marco

Fabio ha scelto Corinne

Luca ha nominato anche lui Corinne

Marco ha dato il suo voto a Corinne

Nathaly ha nominato Fabio Ricci

Pamela ha scelto Marco

I nominati della serata sono Corinne Clery, nominata dal leader, Marco Mazzoli, Pamela Camassa, Luca Vetrone e Nathaly, quessti ultimi nominati nelle precedenti prove.