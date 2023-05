Isola dei famosi 2023, Cristina Scuccia: 'Ho fatto un sogno, ho un desiderio di maternità'

L'Isola dei Famosi 2023 segna un nuovo capitolo nella vita di Cristina Scuccia. La naufraga, precedentemente conosciuta come Suor Cristina, ha rivelato durante una conversazione con Marco Mazzoli di sentire un intenso desiderio di maternità. Secondo la concorrente del reality, la sua partecipazione al programma le sta regalando nuove sensazioni e una nuova consapevolezza su ciò che sarà il suo futuro.

Durante una delle puntate del lunedì sera de L'Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia ha svelato di avere una persona a Madrid con cui è molto legata. Si tratta di un rapporto che sta crescendo e che Cristina ha deciso di preservare. Nonostante le insistenze di Ilary Blasi, infatti, ha preferito non rivelarne l'identità.

Durante il daytime trasmesso oggi, Marco Mazzoli, noto speaker radiofonico, ha intervistato la sua compagna d'avventura. Inizialmente, gli ha chiesto di associare un aggettivo a una persona, ma poi i due hanno intrapreso una conversazione più informale. In quel momento, Scuccia ha rivelato a Mazzoli: "Hai saputo che sono fidanzata? Che c'è una persona che mi aspetta fuori? Non lo sapevi, c'è una persona fuori che mi aspetta da poco prima che io entrassi".

Il conduttore de Lo Zoo di 105, che non sapeva nulla, le ha detto: "Sei fidanzata? Stavo per farti la domanda". In risposta alla domanda di Marco sui progetti futuri, Cristina ha replicato: "Ti dirò solo che questa notte, proprio grazie all'Isola che mi sta facendo bene, ho sognato un neonato. Quando mi sono svegliata, ho avuto la sensazione che fosse mio. Mi ha lasciato un forte desiderio di maternità. Quest'anno compio 35 anni".

Subito dopo, in una conversazione con gli autori, la naufraga ha aggiunto: "L'unica cosa che posso dirti è che quando guardo il mare, penso a questa persona. Mi ha detto: 'Quando vedrai il confine tra cielo e mare, lì ci sono io, in quel confine'. Quindi, ogni volta che vedo quel confine, penso a quella persona", come si può vedere nella clip caricata su Mediaset Infinity.