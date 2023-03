Isabelle Huppert ospite d'onore al Rendez-vous 2023, Festival del Cinema Francese

Dal 29 marzo al 3 aprile 2023 torna in Italia RENDEZ-VOUS 2023, il festival dedicato al cinema francese, che quest'anno vedrà ospite d'onore Isabelle Huppert. La kermesse, giunta alla sua XIII edizione, apre i battenti, come ogni anno, a Roma, al Cinema Nuovo Sacher, dove sono accolti film e ospiti della rassegna. Il viaggio, partito dalla Capitale, fa poi tappa, con sezioni speciali e ospiti, alla Cineteca di Bologna, al Cinema Massimo di Torino, agli Institut Français di Milano e di Palermo.

Il cinema francese, da sempre fucina di una grande ecletticità di talenti, in questi ultimi anni sembra attraversato da un bisogno radicale di rinnovarsi nella forma per dar meglio voce all'inquieto corpo sociale contemporaneo. Il programma di quest'anno vede opere che mescolano intimo e politico, storie dai grandi personaggi, per lo più femminili, che sono motore e acceleratore del cambiamento.

Qualche anticipazione dei titoli di punta di questa XIII edizione che si svolgerà a Roma dal 29 marzo al 3 aprile, al Cinema Nuovo Sacher per poi spostarsi a Bologna, Torino, Milano, Palermo, con focus e sezioni speciali.

Isabelle Huppert - Ospite d'onore

Ospite d'onore di questa XIII edizione, un'icona del cinema internazionale: Isabelle Huppert. Pluripremiata dai festival di tutto il mondo, dal 1970 a oggi ha interpretato oltre cento film, lavorando con alcuni tra i più importanti registi di sempre, l'attrice sarà a Roma con due film: LA SYNDICALISTE di Jean-Paul Salomé e MON CRIME di François Ozon.

ISABELLE HUPPERT, al fianco del regista JEAN-PAUL SALOMÉ, presenterà La syndicaliste, film selezionato nella sezione Orizzonti di Venezia 79 che trae ispirazione dall'affaire Kearney e racconta la storia vera di una battagliera rappresentante sindacale della centrale nucleare di una multinazionale francese. Isabelle Huppert, al suo secondo film per Salomé dopo La Daronne, incarna il ruolo di una donna tenace e fragile che, sola contro il mondo, si batte contro i poteri forti per salvare migliaia di posti di lavoro. Un thriller incalzante e magnetico che ci regala una potente riflessione sul potere e sulla disparità di genere. In sala in autunno con I WONDER PICTURE.

Alice Winocour - Il cinema ovvero la rivoluzione del corpo

Al cinema etereo e documentaristico insieme di Alice Winocour è dedicato il focus di quest'anno. La regista sarà a Roma, al Cinema Nuovo Sacher, per presentare - in anteprima italiana - Paris Memoir, il suo quarto lungometraggio, selezionato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, insignito del premio Alice Guy 2023 per il miglior film realizzato da una donna, premiato con il César per la miglior attrice alla protagonista, Virginie Efira. Il film sarà nei cinema italiani con Movies Inspired dal 15 giugno.

Al suo quarto lungometraggio, dopo Augustine (2012), Maryland (2015) e il futuristico Proxima (2019), tutti presentati al Festival Rendez-vous, Alice Winocour torna a offrire al pubblico un potente ritratto femminile, un'opera luminosa sul delicato processo di ricostruzione di una donna sopravvissuta a un attentato. Creando un parallelo tra memoria intima ed esperienza collettiva, Winocour racconta il risveglio di una comunità e di una città, Parigi, e firma così il suo film più personale, ispirato alla tragedia vissuta dal fratello, scampato all'attentato del Bataclan del 2015.

Alain Guiraudie - L'inimitabile

Il regista più libero e audace del cinema francese sarà al Festival Rendez-vous con il suo ultimo lungometraggio Nobody's Hero, presentato in apertura a Panorama della 72ema Berlinale e al Torino Film Festival. Il regista de Lo sconosciuto del lago torna con una commedia corale, dove spiccano le figure di un adorabile antieroe e una prostituta che fa della sua sessualità un atto sociale. Dissacrante, poetico e politico, il cinema di Guiraudie si prende gioco con intelligenza delle nostre paure e delle più recondite paranoie della nostra società, della follia del nostro vivere insieme, per firmare un film che è un'ode alla vita e al piacere. In sala con SATINE FILM da aprile.

Le proiezioni sono in versione originale con sottotitoli in italiano. Per informazioni: rendezvouscinemafrancese.it.