Isabelle Huppert svela che ha girato A Traveler's Needs senza uno script

L'attrice Isabelle Huppert ha svelato di aver collaborato nuovamente con il regista Hong Sangsoo in occasione di A Traveler's Needs senza nemmeno avere uno script.

Isabelle Huppert ha parlato delle difficoltà affrontate sul set di A Traveler's Needs, il terzo film che ha realizzato insieme al regista sud coreano Hong Sangsoo.

Il progetto è stato presentato oggi al Festival di Berlino ed è il settimo progetto realizzato dal filmmaker in tre anni.

Un progetto molto originale

Sangsoo è il regista, sceneggiatore, direttore della fotografia, montatore, compositore delle musiche e produttore di A Traveler's Needs, e ha dichiarato in conferenza stampa: "Potrebbe sembrare davvero irresponsabile, ma non so cosa sto facendo. Inizio con alcuni obiettivi e poi ho riconosciuto un metodo di lavoro che ho sviluppato".

Isabelle Huppert ha ammesso: "Proiettarsi all'interno della storia o del ruolo è davvero difficile perché non c'è un ruolo o una storia. C'è solo il modo in cui cattura il momento presente e lo stato della persona che si confronta con un certo mondo".

La star del cinema ha aggiunto: "Ed è questo il motivo per cui mi piace lavorare con Hong. Non puoi realmente andare a lavorare con lui nello stesso modo con cui ti avvicini all'impegno con un altro regista. Si tratta di un'esperienza realmente unica".

Nel film, interpretato anche da Lee Hyeyoung e Kwon Haehyo, si racconta la storia di una donna che sostiene di venire dalla Francia e sta seduta su una panchina in un parco. Senza soldi o modi per sostenersi, la protagonista riceve il consiglio di insegnare francese, diventando l'insegnante di due donne coreane. La donna ama camminare scalza e distendersi sulle rocce, cercando di vivere nel modo più autentico possibile, anche se è davvero complicato.