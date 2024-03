Isabelle Huppert apre al Marvel Cinematic Universe: 'Vorrei interpretare una vera cattiva'

Isabelle Huppert e il Marvel Cinematic Universe. Un accostamento che all'apparenza sembra agli antipodi ma che in realtà potrebbe essere più plausibile di quanto possa sembrare. L'attrice premio Oscar non ha chiuso la porta al franchise e ha confessato che non le dispiacerebbe raggiungere illustri colleghi come Christian Bale e Cate Blanchett nel novero delle star premiate dall'Academy ad aver lavorato nell'MCU.

Isabelle Huppert in una scena de La commedia del potere

"Mi piacerebbe molto!" ha esclamato Huppert "Mi piacerebbe fare un film di genere. Dev'essere bello forse essere la cattiva. Una vera cattiva, non la cattiva della maggior parte dei film che faccio, che hanno una buona ragione per essere cattivi. Non ho mai l'opportunità di interpretare una cattiva pura".

Tra eroe e cattivo

Isabelle Huppert ha riflettuto anche sulle collaborazioni con Paul Verhoeven e Michael Haneke, due registi con i quali si sente completamente al sicuro, nonostante gli spettatori pensino a volte che gli attori siano particolarmente vulnerabili emotivamente o fisicamente, secondo quanto raccontato dalla star transalpina premiata con l'Academy Award per Elle.

Che cosa cerca Huppert da un progetto cinematografico? Secondo l'attrice la cosa più importante è 'un punto di vista originale e visionario' che la spinga ad accettare perché basato su fiducia e correttezza. Isabelle Huppert è stata premiata con l'Oscar per l'interpretazione di Michèle Blanc, una donna in carriera che una sera viene aggredita e violentata. Da quel momento, Elle decide di cercare di scoprire da sola l'identità del suo aggressore.