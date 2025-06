Ironheart: il nuovo teaser anticipa lo scontro finale tra Riri Williams e The Hood

La nuova clip della serie Marvel in arrivo su Disney+ ci mostra la fine dell'alleanza tra Riri e il misterioso The Hood, con uno scontro che promette scintille.

Un nuovo teaser di Ironheart ha acceso l'interesse dei fan Marvel mostrando il conflitto crescente tra Riri Williams e Parker Robbins, alias The Hood. Dopo il suo ritorno dal Wakanda, dove l'abbiamo vista per la prima volta in Black Panther: Wakanda Forever, Riri rientra a Chicago e viene subito coinvolta in una serie di eventi inattesi. Potete vedere il nuovo teaser qui sotto.

Ironheart, trama e cast

Nelle clip già rilasciate, si scopre che Robbins - criminale carismatico e ambiguo con accesso a poteri soprannaturali - cerca di reclutare la giovane geniale nella sua banda per compiere furti ad alto rischio. Inizialmente attratta dalla possibilità di agire senza vincoli, Riri si trova però presto in disaccordo con i metodi di The Hood, dando vita a una rottura inevitabile.

Riri Williams isn't backing down.



See her rise to the challenge in Marvel Television's #Ironheart, streaming June 24 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/NiJSpsWBkX — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 21, 2025

Nel materiale promozionale più recente, Riri sembra aver ritrovato la bussola morale e decide di affrontare direttamente il villain, dando inizio a uno scontro che mescola tecnologia e magia. La contrapposizione tra scienza e stregoneria sarà infatti uno dei temi portanti della serie.

The Hood, interpretato da Anthony Ramos (Transformers: Rise of the Beasts, Twisters), è stato un avversario importante nei fumetti Marvel durante la saga di Dark Reign, dove militava nella Cabala guidata da Norman Osborn. Dopo anni di silenzio editoriale, il personaggio torna ora al centro della scena grazie a questa trasposizione live-action, e la performance di Ramos potrebbe rilanciarlo anche presso il grande pubblico.

Ambientata dopo gli eventi di Wakanda Forever, la serie segue Riri mentre lascia il MIT per continuare a sviluppare la propria tecnologia in modo indipendente. La giovane inventrice, ispirata dall'eredità di Iron Man, decide di costruire una nuova armatura avanzata, ma presto si ritrova in mezzo a un conflitto più grande di lei.

Ironheart debutterà su Disney+ il 24 giugno con i primi tre episodi, per un totale di sei puntate.

Il lancio avviene in un momento strategico per Disney, che sta ridimensionando gli investimenti nelle produzioni originali destinate allo streaming. Brad Winderbaum, capo della divisione Streaming e Animazione dei Marvel Studios, ha dichiarato che le serie future saranno in gran parte pensate come eventi autoconclusivi, con meno sequel e un approccio più contenuto sul piano economico.