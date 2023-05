Ironheart rivela finalmente il nuovo proprietario dell'Avengers Tower? (RUMOR)

C'è una domanda che assilla i fan Marvel, e che forse potrebbe trovare risposta in Ironheart: chi ha comprato l'Avengers Tower? Secondo gli ultimi rumor, l'identità del nuovo proprietario dell'edificio sarà rivelata proprio nella serie Disney+.

Era dai tempi di Spider-Man: Homecoming che i fan del MCU si stavano chiedendo chi avessemesso mano sull'ex-quartier generale degli Avengers, e pare che sarà Ironheart, la serie Disney+ dedicata a Riri Williams, a darci finalmente una risposta.

Almeno secondo The Cosmic Circus che, come riporta CBM, vorrebbe Mephisto come nuovo proprietario dell'Avengers Tower.

Stando alle voci, infatti, l'atteso villain in Ironheart verrà mostrato "principalmente in forma umana, con l'aspetto di un uomo d'affari". La sua forma originaria, invece, quella demonica come si vede nei fumetti, sarà fatta vedere solo in alcuni momenti dello show.

Ironheart, Alden Ehrenreich sulla serie Marvel: "Mostra un angolino molto interessante del MCU"

Mephisto o non Mephisto?

Finora sono state diverse le speculazioni sia sui possibili proprietari dell'edificio (c'era chi diceva Kingpin, chi i Fantastici Quattro, ecc.), sia sull'apparizione di Mephisto nel MCU (vi ricordate il periodo di WandaVision?), ma sembrerebbe che il temibile villain possa davvero fare la sua apparizione adesso.

Chi lo interpreterebbe, non è dato saperlo (molti puntano su Sacha Baron Cohen), ma per ora, e fino a notizie, annunci e comunicazioni ufficiali, non si può ancora credere a nulla, o escluderlo del tutto. Nemmeno che non sia stato lui a insediarsi nell'Avengers Tower.

Ironheart dovrebbe arrivare su Disney+ nel 2024.