Ironheart: la storia di Riri potrebbe proseguire sul grande schermo, parla il produttore

Il produttore Sev Ohanian ha parlato del futuro di Ironheart e del destino di Riri Williams all'interno del Marvel Cinematic Universe. La serie, parte della Fase 5 del MCU, è uno degli ultimi progetti approdati su Disney+.

Ironheart è stata sviluppata dalla sceneggiatrice Chinaka Hodge, con la regia di Sam Bailey e Angela Barnes. La storia si svolge dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever e segue il percorso di Riri Williams, giovane genio dell'ingegneria determinata a lasciare il segno grazie alla sua armatura ad alta tecnologia. Il cast include Dominique Thorne, Anthony Ramos, Alden Ehrenreich, Lyric Ross, Manny Montana, Zoe Terakes, Shea Couleé e Shakira Barrera.

Il futuro di Ironheart potrebbe essere al cinema

In una recente intervista con ScreenCrush, Ohanian ha spiegato che i personaggi introdotti nella serie avranno sicuramente un futuro nel MCU, ma non è detto che questo accada in una seconda stagione. Anzi, secondo il produttore, c'è la possibilità che la storia prosegua direttamente sul grande schermo.

Ironheart, una scena dalla serie Marvel Television

"Non posso confermare piani precisi, ma la cosa affascinante del MCU, ed è davvero una delle sue unicità insieme a Star Wars, è la possibilità per i personaggi di spostarsi tra serie e film. Potrebbe esserci una seconda stagione, ma potrebbero anche apparire in altri progetti o addirittura in un film", ha dichiarato Ohanian.

Il produttore ha poi aggiunto: "Sono convinto che rivedremo questi personaggi e questi eventi in qualche modo, da qualche parte. Non so ancora in che forma, ma la loro storia non si ferma qui".

Ironheart è stata prodotta esecutivamente da Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Zoie Nagelhout, Ryan Coogler, Sev Ohanian e Zinzi Coogler. Fin dal debutto, la serie ha ottenuto un'accoglienza positiva, conquistando un punteggio Certified Fresh dell'86% su Rotten Tomatoes, basato su 97 recensioni.