Ironheart: Manny Montana nel cast della serie Marvel

L'attore Manny Montana farà parte del cast della serie Ironheart, uno dei progetti della Marvel prodotta per Disney+.

Le riprese di Ironheart, una delle nuove serie Marvel prodotte per Disney+, sono iniziate e nel cast del progetto ci sarà anche Manny Montana.

L'attore è un volto conosciuto dagli appassionati di serie tv dopo aver recitato in progetti come Good Girls e Mayans MC.

Dominique Thorne è la protagonista di Ironheart nel ruolo di Riri Williams, una brillante inventrice adolescente che, nei fumetti, costruisce la sua versione della tuta di Iron Man in un dormitorio del MIT.

Nel cast ci saranno anche Anthony Ramos e Lyric Ross. Attualmente non sono stati svelati i dettagli del personaggio affidato a Manny Montana.

Il personaggio di Riri Williams ha debuttato in Invincible Iron Man n. 7 del 2016 ed è stato creato dallo scrittore Brian Michael Bendis e dall'artista Mike Deodato. In alcuni momenti dei fumetti Riri prende persino il posto di Tony Stark nei panni di Iron Man. Nel Marvel Cinematic Universe Stark, interpretato da Robert Downey Jr., è morto eroicamente combattendo Thanos in Avengers: Endgame.

La serie è firmata da Chinaka Hodge, che ha lavorato come sceneggiatrice nello staff della serie Snowpiercer di TNT.

Black Panther: Wakanda Forever, Dominique Thorne reciterà nel film, prima della serie Ironheart

Sam Bailey dirigerà gli episodi da uno a tre, mentre Angela Barnes dirigerà la seconda metà degli episodi, da quattro a sei.

Il regista di Black Panther Ryan Coogler sarà il produttore esecutivo insieme a Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum e Zoie Nagelhout dei Marvel Studios.