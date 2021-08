Black Panther: Wakanda Forever, Dominique Thorne reciterà nel film prima della serie Ironheart

In Black Panther: Wakanda Forever si assisterà al debutto di Dominique Thorne, la protagonista ella serie Ironheart.

A confermare l'interessante dettaglio è stato il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige durante una recente intervista rilasciata per promuovere Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Il produttore ha dichiarato: "Stiamo girando in questo periodo Black Panther: Wakanda Forever e incontrerete per la prima volta il personaggio di Riri Williams nel secondo capitolo della storia di Black Panther".

Kevin Feige, parlando del debutto di Dominique Thorne nel Marvel Cinematic Universe, ha aggiunto: "Ha iniziato a girare questa settimana prima del suo impegno nella serie Ironheart".

Riri, tra le pagine dei fumetti, è una geniale inventrice e creatrice di un'avanzata armatura. Il personaggio è stato introdotto nei fumetti Marvel nel 2016 ed è stato creato da Brian Michael Bendis e dall'artista Mike Deodato. Tra le pagine è una quindicenne del MIT che crea un'armatura ispirandosi a quella di Iron Man. Tony Stark la nota e la incoraggia a impegnarsi come supereroina.

La serie Ironheart è uno dei progetti della Marvel prodotti per la piattaforma di streaming Disney+ e per ora non è stato svelato se, come tra le pagine, nella storia portata sul piccolo schermo verrà coinvolto Tony Stark tramite qualche flashback. La presenza dell'eroina nel mondo di Black Panther potrebbe ora far presupporre che l'armatura indossata dalla giovane avrà un legame con Wakanda.