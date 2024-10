Ironheart: l'armatura che indosserà nella serie sarà diversa da Iron Man e War Machine

La nuova armatura di Riri Williams che vedremo in Ironheart sarà completamente differente da quelle viste per Iron Man e War Machine

Quando Riri Williams tornerà nella serie Ironheart della Marvel, sfoggerà una nuova armatura. I fan hanno potuto vedere l'Ironheart di Dominique Thorne per la prima volta in Black Panther: Wakanda Forever. Il giovane genio ha aiutato Shuri e la nazione del Wakanda nella loro battaglia contro Namor e Talokan, alias Atlantide.

Da tempo sapevamo che Ironheart sarebbe stata protagonista di una serie Disney+ tutta sua, e finalmente sappiamo quando debutterà. Grazie a un nuovo trailer Marvel che illustra tutti i contenuti Disney+ in arrivo nel 2025, abbiamo potuto dare un'occhiata in anteprima a Ironheart, insieme all'armatura che Riri indosserà. E a giudicare dalle prime immagini, si tratta di un notevole miglioramento rispetto alle armature indossate da Ironheart nei fumetti.

L'origine di Ironheart e le differenze con Iron Man

Dominique Thorne in Black Panther: Wakanda Forever

L'origine di Ironheart nei fumetti prevede l'ingegnerizzazione inversa della sua stessa armatura di Iron Man. Tenete presente che ha fatto tutto questo nella sua minuscola stanza del dormitorio nel campus del M.I.T. Dopo diverse iterazioni e modifiche alla sua armatura, alla fine Ironheart si stabilisce su una versione dimagrita dell'armatura simile a quella di Iron Man.

Si è anche allontanata dalla combinazione di colori rosso e oro che la contraddistingue per passare a qualcosa di suo gradimento. Una cosa che abbiamo notato dalle armature di Ironheart in Black Panther: Wakanda Forever e dalla scheda Marvel della sua prossima serie, è che hanno mantenuto la loro struttura più massiccia.

Diamo uno sguardo alle diverse armature che abbiamo visto di Ironheart durante la sua breve permanenza nel Marvel Cinematic Universe. Similmente alla sua origine fumettistica, Riri Williams ha costruito un'armatura simile a quella di Iron Man mentre era a scuola.

Tuttavia, utilizza la tecnologia avanzata del Wakanda per creare l'armatura che vediamo usare da Ironheart nel finale di Wakanda Forever. È molto più ingombrante e grande dell'armatura usata da Iron Man e War Machine, anche se era prevedibile.

Riri vuole avere la massima protezione possibile se deve andare in battaglia, e si preoccupa meno della flessibilità e dell'agilità.

Un esempio della rapidità con cui Iron Man può librarsi in aria è la Battaglia di New York di The Avengers del 2012. Iron Man sfreccia nello skyline di New York mentre è inseguito dai Chitauri ed è in grado di navigare attraverso il wormhole aperto nel cielo.

È qualcosa che Ironheart probabilmente non è in grado di fare nel suo stato attuale, ma siamo abbastanza sicuri che l'armatura di Ironheart potrebbe resistere a un'esplosione di un soldato Chitauri.

Il trailer della Marvel rivela che Ironheart si attiene al design più ingombrante, riuscendo persino a distruggere un'auto in mezzo alla strada. La scelta di questa armatura non significa che Ironheart sia una copia di Iron Man o War Machine. Ironheart non è qui per sostituire Tony Stark, ma piuttosto per essere un eroe a sé stante.

Inoltre, non significa che Ironheart smetterà di armeggiare e modificare l'armatura che usa. Potrebbe arrivare un momento in cui Ironheart adotterà un'armatura fedele ai fumetti, ma per ora ci piace quella che indossa.