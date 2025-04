Ironheart, che fine ha fatto la serie Marvel? Ecco quando uscirà il trailer

Lo sviluppo della serie dedicata a Ironheart è stato annunciato ancor prima che il personaggio di Riri Williams interpretato da Dominique Thorne apparisse per la prima volta nel MCU in Black Panther: Wakanda Forever nel 2022.

Da tempo non si sentiva più parlare dello show, fatta eccezione per qualche fugace immagine nel teaser di Disney+ di qualche mese fa, ma finalmente una nuova indiscrezione ha suggerito che il primo trailer completo di Ironheart dovrebbe essere diffuso a maggio.

Tuttavia, è bene prendere questa notizia con le molle. Nexus Point News riporta questa presunta data di uscita, ma non fa riferimento a fonti di alcun tipo. Quando un utente su X ha chiesto loro quale fosse la fonte, hanno risposto molto semplicemente: "Noi".

Cosa sta succedendo alla serie Marvel?

Dominique Thorne in Black Panther: Wakanda Forever

Ironheart ha trascorso l'ultimo mese praticamente fuori dal ciclo delle notizie. Molti fan si aspettavano che la serie venisse cancellata prima che venissero mostrati alcuni secondi di filmati durante uno sneak peek generale di Disney+ dove la "tuta pratica" era in bella mostra.

Doctor Strange: Benedict Cumberbatch in una foto del film Marvel

La trama di Ironheart segue il ritorno di Riri Williams a Chicago e l'inizio di un viaggio che fonde tecnologia e magia. Per diverso tempo si è ipotizzato che Mefisto sarebbe stato il cattivo della serie, ma non è stato ancora confermato.

Inoltre, alcuni concept art sembravano indicare la possibilità che Dormammu tornasse ancora come villain dopo averlo visto sconfitto in Doctor Strange. Questo potrebbe essere il punto di partenza per l'apparizione di Strange nella serie, ma, ancora una volta, non ci sono notizie ufficiali né sul cattivo né sulla possibile apparizione di Benedict Cumberbatch.