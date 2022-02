Ironheart: Anthony Ramos nel cast della serie Marvel

Anthony Ramos, star del musical In the Heights, entra a far parte del cast della serie Marvel Ironheart dove affiancherà la protagonista Dominique Thorne.

Variety annuncia l'ingresso dell'attore Anthony Ramos nel cast della serie Marvel Ironheart, in arrivo prossimamente sulla piattaforma streaming Disney+.

Honest Thief: Anthony Ramos in una scena

Al momento il ruolo di Anthony Ramos nella serie che espanderà il Marvel Cinematic Universe non è stato rivelato e non vi sono informazioni ufficiali. L'attore affiancherà Dominique Thorne, che interpreta Riri Williams sia in Ironheart che nel film Black Panther: Wakanda Forever.

Di recente, abbiamo potuto apprezzare il talento di Anthony Ramos nell'adattamento cinematografico di Sognando a New York - In the Heights, basato sull'iconico musical teatrale di Lin-Manuel Miranda. In precedenza, l'attore è diventato famoso grazie alla sua apparizione come membro del cast originale dell'opera teatrale di Miranda a Broadway Hamilton, in cui Ramos interpretava sia John Laurens che Philip Hamilton.

Ironheart vedrà Dominique Thorne nei panni di Riri Williams, giovane e genio che inventa un'imponente armatura simile a Iron Man. Il suo personaggio è piuttosto nuovo nel canone Marvel poiché è stata creata nel 2016 da Brian Michael Bendis e Mike Deodat. Nei fumetti, Riri è una studentessa del MIT di 15 anni che viene notata da Tony Stark. Con la morte di Stark nel Marvel Cinematic Universe, la serie dovrà prendere una strada diversa.