Iron Man VR: il videogioco Marvel trasforma i giocatori in Tony Stark

Iron Man sbarca nel mondo della realtà virtuale grazie all'esperienza creata per Playstation VR, in arrivo entro la fine dell'anno. Il progetto è in fase di sviluppo grazie al team di esperti di Camouflaj, in collaborazione con PlayStation Worldwide Studios, e permetterà di calarsi totalmente nei panni di Tony Stark, affrontando combattimenti e inseguendo in volo un jet che sta precipitando.

Il gioco proporrà anche una nuova armatura creata da Andi Granov, il leggendario illustratore e costumista della Marvel. Ryan Payton, direttore di Camouflaj, ha infatti dichiarato: "Collaborando da vicino con i nostri partner e amici alla Marvel Games, Adi ha creato una nuova armatura che, come il gioco, unisce l'estetica classica dei fumetti a una svolta ultra-moderna".

In Marvel's Iron Man VR il giocatore sarà Tony Stark e si confronterà con dei fantasmi del passato: delle forze potenti che cercano di rovinare lui e tutto ciò in cui crede. I giocatori si ritroveranno faccia a faccia con iconici alleati e super villain mentre volano intorno al mondo per compiere un'eroica missione e salvare non solo la Stark Industries, ma l'intero mondo.