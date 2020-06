Iron Man VR: un nuovo trailer del videogame che trasforma i giocatori in Tony Stark

Iron Man VR sarà disponibile per PlayStation dal 3 luglio e il nuovo trailer del videogioco regala qualche spettacolare sequenza.

Il breve video mostra infatti l'eroe in azione contro Ghost, usare le proprie armi e volare, dando vita a un'esperienza davvero unica per i giocatori.

Camouflaj e Marvel Games hanno condiviso online il breve filmato promozionale, della durata di soli 30 secondi, che anticipa le incredibili avventure che si potranno vivere.

A maggio era inoltre apparso il video che regalava le prime immagini dell'esperienza vissuta dai giocatori di Iron Man VR che sfrutterà la tecnologia legata alla realtà virtuale per far totalmente immergere le persone nel mondo di Tony Stark, scoprendo come si può volare, usare le proprie armi e le altre funzionalità create per il videogioco.

Il progetto ambientato nel mondo Marvel avrebbe dovuto essere disponibile a partire dal mese di maggio e la data di uscita è stata posticipata di qualche mese.