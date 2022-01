Iron Man, Tom Cruise è Tony Stark in una fan art (FOTO)

Grazie a Rahan Nejraoui, Tom Cruise ha finalmente potuto incarnare il ruolo di Tony Stark in Iron Man attraverso un'incredibile fan art ispirata al Marvel Cinematic Universe: sebbene la star non abbia mai preso parte ad una pellicola dell'MCU, l'attore è stato uno dei primi nomi presi in considerazione dai Marvel Studios nel 2007, prima di Robert Downey Jr.

Grazie alle novità introdotte dal Multiverso molti artisti hanno avuto l'opportunità di rivisitare vecchi eroi dando loro destini nuovi e molto diversi e alcuni artisti, tra i quali figura anche Rahan, hanno deciso di dare vita a uno dei più storici scenari di casting del MCU, inserendo Cruise nell'armatura di Iron Man.

L'artista digitale ha condiviso il suo ultimo capolavoro, raffigurante l'attore come l'eroe del MCU, sul proprio account Instagram personale. L'artwork vede l'action star con indosso un'armatura simile all'armatura Mark 43 di Iron Man vista in Avengers: Age of Ultron.

Nejraoui ha rivelato di essere stato ispirato dalla storia del casting originale di Tom Cruise, così come dalle voci che aveva sentito sull'imminente sequel di Doctor Strange e sull'eventuale cameo del celebre attore: "Ho sentito alcune voci secondo cui Cruise potrebbe apparire come una variante di Tony Stark in Doctor Strange Multiverse of Madness".