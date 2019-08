Iron Man: Tom Cruise al posto di Robert Downey Jr nel video deepfake!

Tom Cruise protagonista di Iron Man al posto di Robert Downey Jr? Ovviamente non è uno scoop, ma il nuovo video deepfake comparso su YouTube nel quale il celeberrimo Tony Stark cambia volto in diverse scene tratte dal Marvel Cinematic Universe.

Proprio come nel video di qualche tempo fa su Shining, dove il viso di Jack Nicholson venne sostituito con quello di Jim Carrey, il canale YouTube del portale Collider ha condiviso un'altra prova della tecnologia deepfake, immaginando Tom Cruise al posto di Robert Downey Jr. in diverse scene tratte dalla saga Marvel più amata dagli spettatori di tutto il mondo.

Da Iron Man a Spider-Man: Far From Home, il franchise Marvel visto da un fan della prima ora

I fan più accaniti si ricorderanno che nel lontano 1998 Tom Cruise aveva espresso la volontà di essere il volto di Iron Man in un'eventuale saga cinematografica, mentre nel 1997 si era candidato addirittura Nicolas Cage per la parte. Più recentemente in un'intervista l'attore ha però rettificato i rumour sulla situazione, affermando: Non ero cosi vicino alla parte di Tony Stark come pensano tutti. Adoro Robert Downey Jr., non posso immaginare nessun'altro in quel ruolo al momento, penso sia l'attore perfetto per la parte".

Tom Cruise tornerà nel ruolo del capitano Pete Mitchell in Top Gun: Maverick, sequel del cult anni '80 diretto da Tony Scott.