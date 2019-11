Iron Man: stasera in Tv su Italia 1 il film con Robert Downey Jr.

Iron Man torna stasera su Italia 1 alle 21:20 per un mercoledì targato Marvel. Il film non solo ha rilanciato, nel 2008, la carriera di Robert Downey Jr. ma ha anche dato il via al Marvel Cinematic Universe, la cui ultima fase si è proprio chiusa quest'anno con Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home.

Iron Man ruota intorno ad un personaggio ormai amatissimo dai fan Marvel, Tony Stark che, per usare una sua definizione, è: "un genio, miliardario, playboy, filantropo". In questa prima avventura, Stark non è ancora il leggendario Iron Man, ma il ricchissimo proprietario delle Industrie Stark, fornitrici di armi del governo americano. In seguito ad un test su una partita di armi in Afghanistan, il convoglio su cui viaggia viene intercettato da un gruppo di ribelli. Durante lo scontro Stark viene ferito da una granata che lo colpisce vicino al cuore, ma nonostante versi in gravi condizioni, riceve da Raza, il signore della guerra che lo ha rapito, l'ordine di costruirgli un marchingegno bellico potentissimo. Ma Tony non ci sta e grazie al suo ingegno riesce ad assemblare una rudimentale armatura che non solo lo tiene in vita ma gli permette anche di scappare.

Robert Downey Jr. in Iron Man

Tornato in patria decide di portare la sua azienda in una direzione diversa da quella fino ad ora intrapresa, trovando nel suo collega Obadiah Stane un fiero oppositore. Durante la sua assenza Stane ha infatti preso il controllo della società con l'intento di continuare la lucrosa attività di vendita di armi. Tony però, forte dell'esperienza vissuta durante la prigionia, lavora per perfezionare un'armatura che gli permetta non solo di proteggersi ma anche di dargli una forza sovraumana. Non vuole più essere un venditore di morte, ma un uomo che ripara il mondo dalle ingiustizie: Iron Man. Grazie all'aiuto della sua assistente Pepper Potts e del suo fidato amico nell'esercito Rhodey, Stark viene così a conoscenza di un complotto su scala mondiale estremamente pericoloso.

Terrence Howard con Gwyneth Paltrow in una sequenza di Iron Man

Basato sull'omonimo personaggio dei fumetti della Marvel Comics Iron Man è interpretato da Robert Downey Jr. ed è stato scritto da Mark Fergus, Hawk Ostby, Art Marcum e Matt Holloway. Il resto del cast è composto da Terrence Howard, Jeff Bridges e Gwyneth Paltrow. Alla stesura dello script hanno partecipato anche i fumettisti Joe Quesada, Brian Michael Bendis, Mark Millar, Ralph Macchio, Tom Brevoort e Axel Alonzo. La regia è stata affidata a Jon Favreau, che si è ritagliato anche la parte di Happy Hogan. Il film è stato un successo di critica e di pubblico, con ottimi risultati al box-office con oltre 300 milioni di dollari incassati nei soli Stati Uniti e oltre 266 milioni nel resto del mondo. Inoltre ha ricevuto anche due nomination agli Oscar del 2009 per gli effetti visivi e il montaggio sonoro.