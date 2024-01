Iron Man, Robert Downey Jr.: 'La mia recitazione è passata in secondo piano per colpa del genere del film'

Senza dubbio il personaggio più popolare e riconosciuto dell'intero Marvel Cinematic Universe, Iron Man è entrato in simbiosi con l'attore che lo ha interpretato dal 2008 al 2019, ovvero Robert Downey Jr. Una performance elogiata dai fan ma che, a detta di Robert, è passata in secondo piano per molti della critica perchè prevenuti verso il genere dei film.

Ecco cosa ha dichiarato di recente ai microfoni del podcast Literally! "Mi sono sentito così esposto dopo essere stato nel bozzolo della Marvel per tanti anni, dove credo di aver fatto uno dei migliori lavori in tutta la carriera. Ma penso che la mia recitazione sia passata in secondo piano a causa del genere. Ho fatto un favore a me stesso, perché mi è stato tolto definitivamente il tappeto da sotto i piedi e tutte le cose a cui mi appoggiavo rispetto alla mia concezione di fiducia e sicurezza sono evaporate".

Robert ha poi aggiunto: "E la cosa assurda, come dice il detto, è che quando lo studente è pronto il maestro prima o poi arriva. E alla fine è quello che è successo, Nolan è arrivato".

Robert Downey Jr: "Chaplin, Iron Man e Lewis Strauss sono gli unici 3 ruoli che mi hanno ossessionato"

Golden Globe 2024, il trionfo di Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. è stato premiato come Miglior Attore non protagonista ai Golden Globe di quest'anno per l'interpretazione nei panni di Lewis Strauss, ex Segretario del commercio ad interim degli Stati Uniti, in Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan.

Sul ritorno dell'attore nei panni di Iron Man, invece, ci sono state molte speculazioni al riguardo ma a quanto pare Kevin Feige non vuole rovinare il sacrificio avvenuto nel finale di Avengers Endgame. "Manterremo quel momento immutato e non lo toccheremo più", ha spiegato Feige quando gli è stato chiesto di parlare del ruolo di Downey.

"Abbiamo lavorato tutti molto duramente per molti anni per arrivare a quel punto, e non vorremmo mai cambiarlo magicamente in alcun modo"