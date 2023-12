Iron Man, Kevin Feige assicura: 'Robert Downey Jr. non tornerà, non toccheremo più quel momento'

Kevin Feige ha recentemente rassicurato i fan di Iron Man, dichiarando che Robert Downey Jr. non tornerà e che il suo ultimo momento nei panni del personaggio non verrà alterato.

Secondo quanto recentemente rivelato da Kevin Feige, il capitolo di Robert Downey Jr. come Iron Man rimarrà chiuso per sempre. Come parte di un nuovo profilo di Vanity Fair sull'attore hollywoodiano, il presidente dei Marvel Studios ha fornito un aggiornamento indirizzato ai fan che speravano nella resurrezione di Tony Stark.

The Iron Man in tutta la sua gloria

Il personaggio, come ben sappiamo, è morto in Avengers: Endgame del 2019, e Downey non ha ancora ripreso il ruolo in nessuno dei nuovi capitoli del MCU. "Manterremo quel momento immutato e non lo toccheremo più", ha spiegato Feige quando gli è stato chiesto di parlare del ruolo di Downey.

"Abbiamo lavorato tutti molto duramente per molti anni per arrivare a quel punto, e non vorremmo mai cambiarlo magicamente in alcun modo", ha concluso Feige. Anche il regista di Endgame, Joe Russo, ha detto che il cast e la troupe del film "hanno lasciato il set in lacrime l'ultimo giorno di riprese" del film del 2019. "Abbiamo promesso a Downey che sarebbe stato l'ultima volta che glielo avremmo fatto fare".

Robert Downey Jr. con il regista Jon Favreau sul set di Iron Man

Anthony Russo, fratello e co-regista, ha aggiunto che è stato "difficile" per Downey pronunciare la sua ultima battuta nei panni di Stark: "Stavamo girando su un set direttamente di fronte al luogo in cui aveva fatto il provino per Tony Stark. Quindi la sua ultima battuta come è stata girata letteralmente a pochi metri da dove aveva avuto luogo il provino che gli aveva fatto ottenere il ruolo".