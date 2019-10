Iron Man è più ricco di Batman secondo Forbes

Iron Man avrebbe battuto Batman e sarebbe quindi il supereroe più ricco del mondo dei fumetti e relativi cinecomic, almeno secondo quanto rivela un'analisi del sito ScreenRant.

Tony Stark e Bruce Wayne sono entrambi figli di miliardari e hanno ereditato il controllo sull'impero economico fondato da Howard Stark e da Thomas Wayne. La classifica stilata da Forbes nel 2013 posizionava quindi Tony Stark al quarto posto dei personaggi più ricchi del mondo della finzione con un patrimonio di circa 12.4 miliardi di dollari, mentre Batman era alla sesta posizione con circa 9.2 milioni. Tony, a capo della Stark Industries, sarebbe però in grado di equilibrare le ingenti spese compiute per la costruzione delle sue incredibili armature con le invenzioni tecnologiche di cui possiede i brevetti, oltre a essere un brillante uomo di affari come dimostra la storia raccontata tra le pagine.

Bruce Wayne, al contrario, non sembra particolarmente interessato a far evolvere la sua Wayne Enterprise, impegnandosi invece in attività benefiche a favore degli abitanti di Gotham City, sostenendo ospedali e orfanotrofi. Batman, inoltre, non sembra attento a pensare a ulteriori utilizzi delle invenzioni che gli servano a fermare il villain di turno, mentre Iron Man spesso viene mostrato mentre sfrutta la tecnologia nella vita quotidiana.

Compiere un calcolo esatto è tuttavia particolarmente complicato e, almeno per ora, è difficile poter affermare con sicurezza quale dei due eroi ha a propria disposizione un patrimonio più elevato.