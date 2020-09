Iron Man: i fan possono telefonare a Tony Stark, ecco il numero

Il fumetto dedicato a Thor contiene un easter egg davvero speciale per i fan di Iron Man: il numero telefonico di Tony Stark.

I fan di Iron Man possono ora chiamarlo grazie a un numero di telefono pubblicato nel numero 7 del fumetto dedicato a Thor, scritto da Donny Cates e disegnato da Aaron Kuder.

Le persone che lo compongono posso accedere a un messaggio registrato, della durata di circa dieci secondi, che purtroppo non ha la voce di Robert Downey Jr.

Tra le pagine dei fumetti della Marvel viene riportato il numero 212-970-4133 e digitandolo si ascolta una voce che dichiara: "Sì, risponde Iron Man tuttavia, a causa di un certo grande idiota biondo, non uso più questo numero, ma, ehi, buon tentativo comunque. Per tutte le cose riguardanti Tony Stark per favore visitate www.TonyStarkIronMan.com e cercate e rimanete al sicuro lì fuori, va bene? Sono già abbastanza impegnato così".

Nel fumetto Iron Man entra in scena e scopre che il suo numero di telefono è su Mjolnir, l'arma di Thor che tra le pagine sta creando non pochi problemi.