Iron Man: la foto di Robert Downey Jr. mentre prova per la prima volta il casco diventa virale

Robert Downey Jr. ha recentemente parlato dell'esperienza negativa rappresentata dall'indossare per la prima volta il casco di Iron Man e online è apparsa una foto che immortala proprio quell'attimo.

Lo scatto, condiviso su Reddit, ritrae la star sul set del film Marvel mentre prova l'importante elemento del costume che nei successivi progetti, anche per una questione di comodità, è stato creato usando gli effetti speciali.

Un mese fa Robert Downey Jr. aveva parlato dell'esperienza di calarsi nei panni dell'eroico Iron Man mentre era ospite dello show My Next Guest Needs No Introduction condotto da David Letterman.

L'attore aveva ammesso di aver avuto un'esperienza molto negativa a causa delle luci presenti nel casco: "All'inizio volevano spendere il meno possibile nell'uso degli effetti speciali. Quindi ricordo che questo casco è andato avanti per un po'... l'ho indossato e si è chiuso di scatto e non riuscivo a vedere nulla. Poi si sono accese le luci a LED ed ero assolutamente accecato".

L'attore aveva poi aggiunto: "Nel momento in cui stavamo facendo gli ultimi film sugli Avengers, mi dicevano 'Ehi, Robert, ti dispiacerebbe mettere il... Casco?' io dicevo "No! Metti due punti qui (indicando gli occhi) e ricrealo più tardi".