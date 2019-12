Iron Man: ecco l'easter egg de Il Grande Lebowski scovato da un fan

Un sorprendente easter egg de Il Grande Lebowski è stato trovato in una scena di Iron Man, primo film con Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark, che ammicca al personaggio iconico interpretato da Jeff Bridges.

Un'immagine di Robert Downey Jr. in Iron Man

La scoperta è avvenuta grazie a un utente di Reddit che, durante l'ennesima visione del film del 2008, ha scoperto un dettaglio su Il grande Lebowski, un omaggio al film cult interpretato da Jeff Bridges, che in Iron Man ha interpretato Obadiah Stane, dapprima fidato collega di Tony Stark poi rivelatosi mandante dell'attentato ai suoi danni. Nel film, Pepper Potts scopre gli affari sporchi di Obadiah Stane nel traffico delle armi Stark e, durante la sua indagine, vede un documento di spedizione per la Marina, in particolare per la nave militare Sealift Command chiamata Lebowski.

Un chiaro riferimento al film cult dei fratelli Coen del 1998 e al personaggio del miliardario Jeffrey Lebowski. Anche in Avengers: Endgame è presente una citazione de Il Grande Lebowski: in una scena in cui Thor, ormai ingrassato, non fa altro che bere e ingozzarsi di cibo, Iron Man fa un commento e si riferisce a lui come "Lebowski".

Una vera e propria passione da parte dei Marvel Studios per un film che rimarrà una pietra miliare della cinematografia.