Fiorello imita Andrea Pucci: la gag che fa ridere più dell’originale

Anche questa settimana Fiorello è tornato protagonista a La Pennicanza. Nella nuova puntata, lo showman ha commentato le principali notizie del mondo dello spettacolo, dopo aver dedicato alcune precedenti puntate a Fabrizio Corona. Questa volta, però, l'attenzione si è concentrata sulle polemiche legate ad Andrea Pucci e alla sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Il passo indietro di Andrea Pucci dopo le polemiche

Ieri Andrea Pucci ha annunciato che non parteciperà a Sanremo , a seguito delle polemiche scoppiate dopo l'annuncio della sua presenza sul palco dell'Ariston. Il comico ha anche riferito di aver ricevuto minacce rivolte alla sua famiglia, spiegando le ragioni della sua decisione. Rispondendo alle accuse, Pucci ha dichiarato: "Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano l'odio dell'essere umano, e io non ho mai odiato nessuno".

L'imitazione di Pucci che conquista il pubblico

Riprendendo la vicenda, Fiorello ha commentato con la sua consueta ironia "A Carlo Conti è scoppiata in mano questa bomba, ed è la prima volta che succede". E poi ha aggiunto scherzando: "Andrea Pucci ha rinunciato a Sanremo, va direttamente all'Eurovision!"".

Pucci

Fiorello si è poi cimentato in un'imitazione di Andrea Pucci, scatenando le risate del pubblico. Un'interpretazione che, secondo molti ascoltatori, sarebbe risultata addirittura più divertente dell'originale. "Ho fatto la doccia, a un certo punto è arrivata mia moglie e mi ha detto 'sei una testa di caz.o e a un certo punto è arrivata mia suocera, è omofoba, mi ha guardato e mi ha detto 'f.ocio!'... avete visto i napoletani? A un certo punto vado a Napoli, c'era un parcheggiatore abusivo, mi ha dato la mano abusiva è arrivata mia suocera e gli ha detto...'terrone!'".

Nel corso della puntata, lo showman ha anche lanciato una nuova "provocazione": "Tutti si preoccupavano di Pucci, ma non si rendono conto che a Sanremo ci sarà una vera mina vagante: Tony Pitony!".

Sanremo 2026, svelati i duetti e le cover: torna Morgan, ci sono anche Belen e Fagnani

Lo scoop di Fiorello: arriva il "DuranteFestival"

Non è mancato infine uno scoop. Fiorello ha annunciato che durante il Festival di Sanremo non resterà con le mani in mano e ha svelato l'idea di un PrimaFestival e DopoFestvial alternativo: "Faremo il DuranteFestival. Saremo a casa mia, sul mio divano, sul social di riferimento, cercando di coinvolgere anche ospiti che potremo acchiappare al momento. Secondo me leveremo ascoltatori al Festival". Un'ulteriore "grana" in arrivo per Carlo Conti, con Fiorello pronto ancora una volta a catalizzare l'attenzione durante la settimana sanremese.