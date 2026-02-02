Can Yaman a Sanremo 2026: quale ruolo per l'attore turco?

Carlo Conti ha sferrato il primo vero colpo dell'edizione, annunciando Can Yaman, l'attore che ormai il pubblico italiano ha imparato a riconoscere grazie a Sandokan, come co-conduttore di Sanremo martedì 24 febbraio

A Sanremo 2026 ci sarà anche Can Yaman: quello che i suoi fan chiedevano a gran voce già da qualche anno, è finalmente destinatto a diventare realtà. Con un post su Instagram, Carlo Conti ha annunciato scherzosamente la sua presenza, con un fotomontaggio che lo vede nelle vesti di Sandokan mentre intona la sigla con la classica "k" aspirata dei toscani.

E il post chiarisce anche un altro punto: l'attore turco salirà sul palco dell'Ariston nella prima serata, martedì 24 febbraio, come co-conduttore al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini.

Sanremo è il coronamento di un anno vissuto al massimo per Can Yaman

Sandokan: Can Yaman al timone

l'arresto in Turchia dopo un'operazione anti-droga all'interno di un locale

A dicembre 2025 ha vissuto una nuova ondata di popolarità grazie a Sandokan, la serie internazionale diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, in cui ha recitato al fianco di Alessandro Preziosi ed Ed Westwick.

E questo 2026 è iniziato nel migliore dei modi per Can Yaman: non soltanto la sua prima serie girata in Spagna, ma anche il riconoscimento internazionale per la serie co-prodotta dalla RAI come una delle più popolari su Netflix negli Stati Uniti, con oltre 27 milioni di ore viste al 31 gennaio.

Non è riuscita a dare un deciso colpo alla sua fama neppure la vicenda che l'ha visto finire su tutti i giornali per l'arresto in Turchia dopo un'operazione anti-droga all'interno di un locale in cui, in quel momento, si trovava anche Can Yaman, insieme ad altri VIP. Scagionato dopo i test e gli interrogatori di rito, l'attore è tornato immediatamente in Europa, pronto a riprendere il lavoro sul set alle Canarie.

E pronto anche a girare la seconda stagione di Sandokan, rinnovata dalla RAI in tempi record, quando non era stato mostrato al pubblico neppure il trailer. La cattiva notizia è che le riprese dei nuovi episodi potrebbero slittare verso la fine dell'estate, per via dell'agenda fittissima di Can Yaman, quella buona è che il cast dei protagonisti tornerà al gran completo.

Chi sono co-conduttori e ospiti di Sanremo 2026

Can Yaman presenta Sandokan all'IGSF

Se sabato sono stati svelati tutti i duetti e le cover della prossima edizione del Festival, Carlo Conti è ancora "indietro" con gli annunci su co-conduttori, co-conduttrici e ospiti. Fatta eccezione per quelli che saranno presenti nel corso della quinta serata, infatti, non ci sono altri nomi ufficiali. Si è parlato di Tiziano Ferro, di Sabrina Ferilli, ma nè Conti nè i diretti interessati si sono espressi in merito.

In giornata anche Luca Argentero ha ridimensionato le possibilità di una sua presenza all'Ariston.

In compenso conosciamo già due dei co-conduttori che accompagneranno il direttore artistico e Laura Pausini nel corso, rispettivamente, della prima e della seconda serata: saranno Can Yaman e Achille Lauro.